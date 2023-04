Mercoledì, 5 aprile, andrà in onda una nuova ed emozionante puntata de Il Paradiso delle signore 7 e secondo le anticipazioni le sorprese non mancheranno. Si partirà da Vito (Elia Tedesco) che, deciso a riconquistare Maria (Chiara Russo), chiederà scusa a Francesco (Christian Roberto) per averlo aggredito. A casa Colombo, invece, Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) terranno nascosto a Gemma (Gaia Bavaro) che la storia d'amore tra Stefania e Marco (Moisè Curia) è finita, ma la ragazza lo scoprirà ugualmente. Nel frattempo, tra Ezio e Vittorio inizierà la collaborazione e questo dispiacerà a Matilde (Chiara Baschetti) che avrebbe preferito essere messa al corrente del cambiamento.

Infine, dopo la proposta, Irene inviterà Alfredo per una cena in famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Vito pentito per l'aggressione a Francesco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 5 aprile raccontano che Vito non riuscirà a rassegnarsi all'idea di aver perso per sempre Maria e si impegnerà a fare qualsiasi cosa per riconquistarla. Il contabile inizierà dal chiedere perdono a Francesco per averlo aggredito, sperando che il ragazzo capisca che si è pentito e accetti le sue scuse. Nel frattempo, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, Irene inviterà Alfredo a cena con la sua famiglia. Questo fa ben sperare che la risposta della Venere bionda sia stata un sì e che abbia voluto procedere con le presentazioni ufficiali organizzando una cena a casa Cipriani.

Anticipazioni puntata di mercoledì 5 aprile: Gemma scopre la verità su Marco e Stefania

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda mercoledì 5 aprile vedrà protagonista anche la famiglia Colombo. Ezio e Veronica saranno d'accordo sul non dire a Gemma che la storia d'amore tra Marco e Stefania è finita. I due, infatti, spereranno in questo modo di proteggere la ragazza ed evitare ulteriori sbalzi d'umore soprattutto adesso che sembra aver trovato la sua strada con il suo futuro sposo, Roberto.

Gemma, tuttavia, scoprirà ugualmente in poco tempo la verità sul suo ex fidanzato.

Matilde delusa da Vittorio che preferirà non coinvolgerla nelle sue scelte di lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 5 aprile rivelano che Vittorio deciderà di accettare la proposta di Ezio e la collaborazione con la sua azienda inizierà a prendere forma.

Questa novità non piacerà molto a Matilde che si sentirà delusa per non essere stata messa al corrente da Conti delle sue decisioni. Per la signora Frigerio non sarà facile accettare che Vittorio abbia fatto una scelta così importante come quella di svincolarsi dalla ditta Palmieri senza averla interprellata.