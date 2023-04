Cosa succederà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda su Rai 1 nel corso della stagione televisiva 2023/2024?

Le prime anticipazioni rivelano che continuerà ad esserci spazio per le vicende della contessa Adelaide, la quale tornerà ancora una volta al centro dell'attenzione e delle vicende della soap.

Situazione diversa per il personaggio di Stefania, interpretato dall'attrice Grace Ambrose, il cui ritorno non sarebbe previsto in scena.

Adelaide non esce di scena dalla soap: prime anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che dopo la sparizione nel nulla, Adelaide tornerà a essere uno dei volti di punta della celebre soap opera del pomeriggio.

La contessa si riprenderà la scena dopo che, per un periodo di tempo, aveva fatto perdere misteriosamente e segretamente le sue tracce, tanto da non dare più notizie neppure al suo amato Marcello.

E così, il finale della settima stagione lascerà gli spettatori col fiato sospeso sulle sorti della contessa ma, stando a quanto apprende Blasting News, i fan possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo.

Adelaide torna per riconquistare Marcello: anticipazioni Il Paradiso 8

Nel corso dell'ottava stagione della soap non ci sarà nessuna uscita di scena della contessa dalle trame de Il Paradiso delle signore.

Adelaide continuerà a essere al centro della scena e dell'attenzione e sarà pronta a riconquistare anche il cuore di Marcello, dopo che le loro strade hanno intrapreso percorsi differenti.

Insomma, Adelaide ritornerà combattiva più che mai e sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua relazione col giovane Barbieri, il quale a questo punto dovrà capire se portare avanti la love story con la contessa, oppure dare una seconda chance alla sua ex Ludovica.

Stefania non ritorna in scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale di Marcello, le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che non è previsto il ritorno in scena di Stefania.

In tanti, infatti, si aspettano che la giovane venere possa rimettere piede a Milano nel corso dell'ottava stagione della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, ma così non sarà.

Almeno per il momento, infatti, non sarebbe previsto un rientro stabile di Stefania a Milano: la ragazza continuerà a portare avanti la sua vita in America, dove da un po' di tempo è stata raggiunta anche da sua mamma Gloria.

Nessun ritorno di fiamma, quindi, con il suo ex fidanzato Marco: ormai la love story tra i due è definitivamente naufragata.