Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 16 al 22 aprile in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Cetin finirà in carcere per aver sparato a Rustem. Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli, invece, non si sposeranno più a causa di Zuleyha.

Terra amara, anticipazioni 16-22 aprile: Fekeli decide di annullare le nozze con Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse da domenica 16 a sabato 22 aprile in prima visione tv, rivelano che il matrimonio tra Hunkar e Fekeli sarà sulla bocca di tutta Cukurova.

Zuleyha, a questo punto, deciderà di vendicarsi della suocera rivelando ad Ali Rahmet che la signora Yaman l'ha obbligata a sposare Demir. Così Fekeli deciderà di annullare le nozze.

Yilmaz, invece, si riavvicinerà a Mujgan dopo aver letto un diario in cui annota le conversazioni intime che ha con il figlio che porta in grembo, ma la dottoressa Hekimoglu apparirà decisa a metterlo con le spalle al muro dopo aver scoperto la vera paternità di Adnan.

Fekeli confiderà al figlioccio di voler riprendere le ostilità contro la famiglia Yaman. Mujgan avvertirà un dolore insopportabile quando vedrà Adnan tra le braccia di Yilmaz.

Cetin viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio

Nelle puntate 16-22 aprile di Terra amara, Hatip interromperà una conversazione tra Behice e Sermin.

Fekeli, invece, si sfogherà con Yilmaz durante una grigliata in famiglia. In tale occasione non noterà i giochi di seduzione di Behice, troppo turbato dalla vista di Hunkar.

Saniye e Zuleyha cercheranno di far cambiare idea a Gulten, in quanto decisa a convolare a nozze con Rustem, un uomo anziano e con tre figli a carico. Fadik a questo punto informerà Cetin dell'imminente fidanzamento ufficiale della sorella di Gaffur.

Una notizia che sconvolgerà il tirapiedi di Fekeli, che piomberà alla festa con intenzioni bellicose. Il giovane sparerà a Rustem, tanto da essere trasportato in ospedale per le cure del caso. Cetin, invece, sarà arrestato con l'accusa di aver attentato alla vita dell'uomo. In carcere il ragazzo verrà raggiunto da Gulten, la quale gli confiderà il suo amore.

Hatip diventa il presidente della camera di commercio

Hatip, intanto, vincerà le elezioni e diventerà il nuovo presidente della camera di commercio. Naciye accuserà Sermin di essere a conoscenza dell'adulterio con il marito. Yilmaz, invece, parlerà a Fekeli di un possibile progetto che potrebbe mettere in difficoltà l'impero Yaman. Saniye crederà che Hunkar nasconda qualcosa riguardante sua cognata. Un sospetto che troverà fondamento quando la matrona le rivelerà che Gulten è stata vittima di un abuso, facendola rimanere sconvolta.