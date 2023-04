L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è confermato il 13 e 14 aprile 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta che andranno a chiudere questa settimana trionfante della soap.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Tancredi, il quale si ritroverà stretto nella morsa del fratello Marco, curiosi di scoprire la verità su quanto è accaduto in quella terribile notte dell'incendio al mobilificio.

Spazio anche alle vicende di Marcello che, in queste puntate, si renderà conto di essere stato ingannato dalla sua amata Adelaide.

La contessa si rifà viva con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 13 aprile 2023, rivelano che Marcello riceverà un regalo inaspettato da parte di Adelaide.

Dopo la sua partenza per Lione, la donna tornerà a farsi viva e lo farà proprio nel momento in cui Marcello si lascerà andare con la sua ex Ludovica, con un avvicinamento che poteva rivelarsi pericoloso.

Intanto Vito deciderà di abbandonare il suo incarico al grande magazzino e quindi uscire di scena dal Paradiso, così da non soffrire più per la fine della sua storia d'amore con Maria, la quale sembra essere pronta a voltare pagina definitivamente.

Marco resta sconvolto: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 13 aprile

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Tancredi, che si ritroverà messo alle strette dal fratello.

Marco inizierà ad avere dei seri dubbi e sospetti sul conto del fratello, convinto del fatto che possa avere a che fare con l'incendio avvenuto al mobilificio d Matilde.

Tancredi, però, sarà molto abile nel rigettare al mittente ogni tipo di accusa e sospetti ma questa volta Marco dimostrerà di essere disposto ad andare fino in fondo per scoprire come stanno le cose.

E, a quel punto, il giornalista deciderà di mettersi in contatto con il maggiordomo della villa in cui abitavano, per chiedergli informazioni.

Sarà proprio grazie alla testimonianza del maggiordomo che Marco farà una scoperta sconvolgente e inaspettata sul fratello.

Marcello ingannato dalla contessa: anticipazioni Il Paradiso del 14 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 14 aprile, invece, rivelano che Marcello deciderà di organizzare una sorpresa per la sua amata contessa.

Il giovane Barbieri intende raggiungerla a Lione, così da poter passare del tempo insieme. Ma, quando inizierà ad organizzare il suo viaggio, scoprirà di essere stato ingannato.

Sì, perché Adelaide non è mai andata a Lione: la donna ha mentito e tale scoperta lascerà amareggiato Marcello.