A pochi giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice romana tra i vari argomenti trattati ha parlato anche delle voci legate alla presunta lite con Alvin. Nel dettaglio, ha riferito che stava davvero per litigare con il suo amico per aver reso pubblico il suo numero di telefono sui social.

Le dichiarazioni di Blasi

Ilary Blasi ha smentito le voci legate ad un presunto litigio con Alvin. Tuttavia, nell'intervista ha riferito che un piccolo screzio legato ai pettegolezzi di gossip c'è stato: "Giravano voci che avessimo litigato".

Dunque, l'inviato dell'Isola dei Famosi un giorno ha chiamato la conduttrice per avvertirla che avrebbe pubblicato sui social alcune chat legate al presunto litigio. Per stare al gioco e per noia Ilary Blasi ha deciso di pubblicare in una stories di Instagram il numero di Alvin.

A quel punto Blasi ha affermato che Alvin ci è rimasto male: "Stavamo per litigare davvero".

Le novità sulla prossima edizione dell'Isola dei Famosi

Archiviate le voci di un presunto litigio con Alvin, Ilary Blasi ha fornito alcuni retroscena legati alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ha spiegato che i vari naufraghi saranno divisi in tre tribù: le coppie, le donne e gli uomini.

Per quanto riguarda le dinamiche del reality show, la 41enne ha ammesso di non sapere nulla poiché l'intera produzione "navigherà a vista" in base a ciò che accadrà in Honduras.

Il cast dell'Isola ha suscitato polemiche tra i fan ma Ilary Blasi ha affermato: "Mi piace molto". La diretta interessata ha riferito di sentire ogni giorno i futuri naufraghi: "Li vedo dal vivo oppure online in chat".

La conduttrice ha riferito di essere soddisfatta perché i concorrenti hanno tutti un carattere diverso e forte: "I 'normotipo' non li ho mai amati, ma sulla carta sembra che non ce ne siano".

Ilary Blasi dopo la separazione di Totti: 'Ho voglia di rimettermi in pista'

In un'altra intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola mercoledì 12 aprile, Ilary Blasi ha parlato anche della sua vita privata.

Dopo la separazione da Francesco Totti ha ammesso di essere cambiata rispetto allo scorso anno: "Ho voglia di rimettermi in pista: come se ci fosse un prima e un dopo".

Secondo la 41enne, i cambiamenti servono poiché non si può sempre restare incollati alle proprie certezze: "Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro". Infine la diretta interessata ha spiegato di voler portare all'Isola dei Famosi un po' di leggerezza: "Vedo la tv come vedo la vita, nulla è studiato e non ho l'ansia da prestazione". Secondo il punto di vista di Ilary Blasi non è facile condurre una televisione ironica.