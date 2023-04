Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le vicende del grande magazzino più famoso di Milano non mancano mai di stupire il pubblico con nuovi colpi di scena. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 13 aprile preannunciano importanti novità. Ludovica sembrerà avere un ripensamento nei confronti di Marcello. Spazio anche per le vicende dei fratelli Sant'Erasmo: Tancredi continuerà a stare male, ma il fratello noterà la sua reticenza nel parlare della notte dell'incendio.

Marco comprenderà che dietro questa vicenda si nasconde qualcosa

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 aprile: Brancia attratta da Barbieri

Giovedì 13 aprile andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, la soap di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata svelano che Ludovica sembrerà ripensare nuovamente a Marcello. La nostalgia dei tempi passati investirà anche Barbieri. Il giovane, nonostante il suo legame con la contessa, non riuscirà a cancellare del tutto il suo passato con la signorina Brancia. Tuttavia ben presto arriverà un regalo per Marcello da parte di Adelaide. Il gesto della donna riaccenderà nel ragazzo il trasporto riportandolo sui suoi passi. Ludovica, invece, non apparirà molto convinta delle sue imminenti nozze con Ferdinando.

Il Paradiso, spoiler 13/4: Vito da le dimissioni

La puntata del 13 aprile de Il Paradiso delle signore procederà con la narrazione di altre vicende. Vito, dopo aver provato a ricucire i rapporti con Maria, comprenderà che la ragazza ha alzato un muro. Il giovane, inoltre, sarà allarmato per quanto riguarda il lavoro. Lamantia riceverà cattive notizie dall'Australia e per questo motivo capirà che deve recarsi sul posto.

Il ragioniere deciderà di dare le dimissioni dal suo incarico al grande magazzino. Francesco verrà a conoscenza della novità attraverso Vittorio. Essendo il ragazzo innamorato di Maria, penserà di approfittarne della situazione per esprimere i suoi sentimenti alla stilista. Tuttavia Palma e Salvatore consiglieranno a Francesco di non dire ancora nulla alla giovane Puglisi.

Il Paradiso delle signore, puntata 13 aprile: Marco indaga sulla notte dell'incendio

Spazio per una vicenda piuttosto intrigante nel corso della puntata del 13 aprile de Il Paradiso delle signore. La storia che riguarda l'incendio della fabbrica di Matilde sembra nascondere un tratto oscuro. Tancredi non ne vuole parlare e quando lo fa appare schivo. Marco dubita di Tancredi e non può non notare l'atteggiamento del fratello, iniziando a pensare che ci sia qualcosa di non detto. A tal proposito, nel corso della puntata del 13 aprile, il più giovane dei Sant'Erasmo deciderà di indagare sulla vicenda. Il ragazzo chiamerà il maggiordomo della villa per avere una risposta determinante. Gli spoiler svelano che scoprirà qualcosa di inquietante sulla notte dell'incendio.