Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 in merito all’episodio che andrà in onda lunedì 3 aprile su Rai 1 rivelano che una persona inaspettata movimenterà la serata di Gemma Zanatta e Roberto Landi. Nel frattempo, Vittorio Conti dovrà trovare il degno sostituto della ditta Palmieri, per confezionare gli abiti creati dalla stilista Maria Puglisi, mentre Tancredi di Sant’Erasmo sarà sempre più convito che Marco non gli stia dicendo la verità sul vero motivo che lo ha spinto a tornare a casa. Vito Lamantia cercherà in tutti i modi di ottenere il perdono di Maria, mentre la contessa Adelaide di Sant’Erasmo riceverà una notizia che la impensierirà moltissimo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Roberto si appresta a fare il suo debutto al Circolo con Gemma

Nell’episodio 136 di questa stagione de Il Paradiso delle signore, Roberto confesserà a Vittorio che presto convolerà a nozze con Gemma Zanatta. Il signor Conti scoppierà a ridere, ma poi si renderà conto che il suo amico fa sul serio. Infatti, quest’ultimo gli racconterà tutti i dettagli che si nascondono dietro alla sua proposta di matrimonio. Successivamente, il giovane pubblicista inviterà la sua migliore amica al Circolo, per celebrare il loro debutto in società e per ufficializzare il loro fidanzamento. Ma proprio quando i due promessi sposi stanno per annunciare la lieta novella, spunterà all’improvviso una persona che in passato ha avuto un legame molto profondo con Gemma.

Trattasi di Marco di Sant’Erasmo. La presenza del giovane giornalista sconvolgerà sia Gemma che Roberto.

Tancredi non crede al racconto di Marco

Non solo Gemma e Roberto resteranno scioccati dal ritorno di Marco a Milano, anche Tancredi resterà di stucco nel rivedere suo fratello e si metterà a indagare a fondo per scoprire le reali motivazioni che hanno spinto Marco a lasciare l’America.

Anche se quest’ultimo gli ha spiegato che è tornato a Milano perché sentiva molto la mancanza della sua famiglia, il marito di Matilde sarà sempre più convinto che quella è solo una bugia e che il fratellino gli nasconde qualcosa di più grave. Riuscirà Tancredi a scoprire cosa sta nascondendo Marco?

Il Paradiso delle signore, trame episodio 3 aprile: una notizia misteriosa fa preoccupare molto Adelaide

Nel prossimo episodio de Il Paradiso delle signore, Vittorio verrà a sapere che Umberto e Tancredi hanno stretto un accordo con la ditta Palmieri e così il signor Conti si metterà alla ricerca di un’altra ditta affidabile che possa confezionare i suoi abiti e che non metta in pericolo il suo grande magazzino milanese. Nel frattempo, Vito Lamantia farà di tutto per riconquistare il cuore di Maria ma la giovane stilista, ancora sconvolta per le bugie che le ha raccontato il contabile nei loro mesi di frequentazione, non avrà nessuna intenzione di perdonarlo. Nonostante gli sforzi per riconquistare il terreno, per Vito non ci sarà niente da fare. La sua relazione con la giovane siciliana sembrerà arrivata al capolinea. Nel frattempo, Adelaide riceverà una misteriosa notizia molto dura da digerire.