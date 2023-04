Le anticipazioni della registrazione di U&D del 2 aprile riguardano soprattutto il Trono Over. Il blogger Pugnaloni, infatti, fa sapere che sia Armando che Riccardo hanno iniziato una nuova conoscenza e si sono detti felici di portarla avanti. La coppia Alessandro-Pamela, invece, è in crisi a causa di alcune problematiche legate alla quotidianità: a convincere i due a darsi un'altra possibilità, è stata la conduttrice Maria De Filippi.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Stanno trapelando molte notizie dalla registrazione di U&D di domenica 2 aprile: Lorenzo Pugnaloni sta usando Instagram per far sapere che ci sono delle belle novità per due storici protagonisti del Trono Over.

Armando, ad esempio, ha raccontato di aver iniziato una piacevole conoscenza con una new entry del parterre femminile: dopo essere usciti a cena insieme, i due si sono detti pronti a proseguire nella frequentazione.

Anche Riccardo ha spiazzato il pubblico in studio scambiandosi il numero di telefono con una nuova ragazza del cast.

I "veterani" del dating-show, dunque, sono tornati al centro dell'attenzione per qualcosa che riguarda il loro privato e non per le solite discussioni che ultimamente erano l'unico motivo per il quale Maria De Filippi dava loro spazio nelle puntate.

Novità su due ex volti di U&D

Un'altra anticipazione che sta circolando in questi minuti sulle riprese odierne di U&D, riguarda una coppia che si è formata in studio qualche mese fa.

Dopo un inizio idilliaco, infatti, tra Alessandro e Pamela le cose hanno cominciato a scricchiolare: il 2 aprile i piccioncini hanno raccontato di vivere un periodo di profonda crisi, e soprattutto il cavaliere ha ammesso di aver pensato più volte a mettere fine alla storia d'amore.

Gli ex protagonisti del Trono Over hanno parlato dei loro problemi, delle incomprensioni che ultimamente li hanno allontanati, ma la padrona di casa è riuscita nell'intento di farli chiarire.

Etichettando come "cavolate" le cose che hanno raffreddato il rapporto, Maria De Filippi ha convinto Sposito e Fersini a fare la pace davanti a tutti.

Nel corso della registrazione di oggi, si è parlato anche di Gemma e di come ha voltato pagina dopo l'addio di Silvio al parterre di U&D: la dama si è fatta coraggio e ha chiesto il numero al signor Claudio, col quale si sentirà durante la settimana per capire se può nascere qualcosa.

Tensioni per Nicole a U&D

Sul fronte giovani, invece, il 2 aprile è stato dato molto spazio soprattutto a Nicole. Gli spoiler che stanno circolando in rete, infatti, fanno sapere che la tronista è uscita in esterna soltanto con Christian e ha ammesso di essersi trovata benissimo con lui.

La protagonista del Trono Classico ha detto di provare un grande trasporto mentale nei confronti del corteggiatore romano, che è anche quello che l'ha coinvolta di più anche senza essersi mai baciati.

A proposito di effusioni, Santinelli ha dichiarato di essersi pentita di quelle che si è scambiata sia con Carlo che con Andrea. I due ragazzi non hanno protestato più di tanto, ma ci ha pensato Roberta a intervenire per commentare la situazione.

La dama del Trono Over ha colto la palla al balzo per dire agli spasimanti di Nicole che sono troppo "sottoni" perché si fanno andare bene tutto, e poi si è rivolta alla bionda tronista e l'ha etichettata col termine "moscia".

Tra le due è nato un diverbio che sembra quasi la continuazione degli altri che hanno avuto nel recente passato: non è la prima volta, infatti, che Di Padua si espone per criticare la giovane e i suoi modi di fare sia in studio che negli appuntamenti che ha con i suoi pretendenti.