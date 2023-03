Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 in merito alle puntate in programma da lunedì 3 a venerdì 7 aprile su Rai 1, annunciano grandi colpi di scena. Vittorio Conti, in vista della nuova apertura del grande magazzino che farà concorrenza al Paradiso, deciderà di interrompere la collaborazione con la ditta Palmieri e si metterà d’accordo con Ezio Colombo. Marco di Sant’Erasmo, nel frattempo, confesserà a Tancredi i reali motivi del suo ritorno in Italia. Vito Lamantia, invece, farà di tutto per riconquistare il cuore della sua amata Maria Puglisi, mentre la contessa Adelaide di Sant’Erasmo riceverà una notizia oltreoceano che la impensierirà parecchio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide impensierita

Roberto, dopo aver ufficializzato il fidanzamento con la sua migliore amica, annuncerà a Vittorio le sue imminenti nozze con Gemma e gli racconterà tutti i retroscena. Nel frattempo, Marco racconterà una mezza verità ai suoi cari sul motivo del suo ritorno in Italia, ma Tancredi non abboccherà alle motivazioni del fratello e deciderà di indagare a fondo. Manca poco per l’apertura di Milano Moda, il grande rivale del Paradiso delle Signore, e il signor Conti si metterà in testa di non acquistare più le stoffe della ditta Palmieri, per le prossime collezioni di abiti create dalla stilista Maria Puglisi. Quest’ultima, ancora ferita per le bugie che Vito le ha raccontato in questi mesi, sfogherà tutta la delusione con Francesco.

Mentre Adelaide riceverà una notizia oltreoceano che la manderà nel panico totale, Roberto porterà Gemma a cena al Circolo.

Messo alle strette, Marco confesserà a Tancredi che lui e Stefania si sono lasciati e che non ci sarà nessun matrimonio. Ezio, dopo aver saputo della fine della collaborazione tra il Paradiso delle Signore e la ditta Palmieri, proporrà al signor Conti una collaborazione con la sua fabbrica di Denim.

In vena di confidenze sentimentali, Clara racconterà a Francesco di essere innamorata di un uomo impegnato e il giovane Rizzo le confiderà di provare dei sentimenti profondi per Maria. Alfredo, intanto, sorprenderà Irene con una proposta di matrimonio ma la giovane Cipriani non gli darà nessuna risposta. Marcello noterà qualcosa di strano in Adelaide e la inviterà a confidarsi con lui.

E così, la contessa di Sant’Erasmo deciderà di vuotare il sacco.

Ezio e Veronica fanno una scoperta scioccante sul rapporto tra Marco e Stefania

Nel corso delle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Ezio e Veronica scopriranno che Stefania e Marco non si sposano più e, per paura che Gemma lasci Roberto per ritornare con il suo ex fidanzato, decideranno di non rivelare nulla alla giovane Zanatta. Vito, non accettando la fine della sua storia con Maria, deciderà di fare qualsiasi cosa per riconquistarla e, come primo gesto, chiederà scusa a Francesco, sperando che lui le accetti. Irene inviterà Alfredo a cena con la sua famiglia. Mentre la collaborazione tra Ezio e Vittorio prenderà forma, Matilde verrà a sapere che il signor Conti ha interrotto la collaborazione con la ditta Palmieri e ci resterà molto male per non essere stata interpellata.

Gemma, nel frattempo, scoprirà ciò che è successo tra Marco e Stefania.

Il Paradiso delle Signore, spoiler fino al 7 aprile: Vito aggredisce Francesco

Adelaide scoprirà che una sua cara amica è in fin di vita, Maria continuerà a stare alla larga da Vito e Francesco deciderà di approfittare di questa situazione per scriverle una lettera d’amore. Nel frattempo, Umberto farà sapere a Vittorio che se non comprerà in poco tempo il Paradiso Market, la rivista smetterà di esistere. Nel frattempo, Marco scoprirà il brutto destino del magazine ufficiale de Il Paradiso delle Signore e si metterà all’opera per salvarlo. Ezio resterà scioccato quando verrà a sapere i reali motivi della fine della storia tra Stefania e Marco.

Nel frattempo, Adelaide e Marcello si prepareranno per un viaggio molto delicato, ma il maggiordomo Italo consiglierà alla contessa di partire da sola.

E così, l’ex fidanzata di Umberto deciderà di ascoltare il consiglio del suo fidato Italo e Marcello non la prenderà affatto bene. Nel frattempo, Marco dirà a Tancredi di essere molto interessato all’acquisto del Paradiso Market. Clara, intanto, spronerà Francesco a rivelare il suo amore a Maria, ma Salvatore dirà al giovane Rizzo che non è una buona idea, visto che la stilista Puglisi non si è ripresa del tutto dalla fine della sua storia con Vito. La lettera di Francesco verrà trovata dal contabile Lamantia e quest’ultimo, accecato dalla gelosia, lo aggredirà brutalmente.

Clara s’intrometterà tra i due uomini e riuscirà a riportare la calma. Gemma, intanto, capirà di provare per Marco solo un sentimento di amicizia, mentre il giovane giornalista ammetterà di essere ancora molto legato a Stefania. Dietro a questa confessione, però, si cela una verità inaspettata.