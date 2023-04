Come procede la storia d'amore tra Lavinia e Alessio dopo la scelta a Uomini e donne? Sono passati un po' di giorni da quando c'è stata la fatidica e attesissima registrazione della scelta che ha portato la giovane tronista romana a mettere la parola fine alla sua esperienza in studio.

I due, dopo la messa in onda della fatidica puntata in televisione, sono tornati a mostrarsi insieme sui social dove sono apparsi felici e innamorati come non mai.

E, intanto, non sono mancate delle frecciatine, come quelle di Gianni Sperti che ha nuovamente tirato in ballo le segnalazioni che in questi mesi sono arrivate sul conto del giovane corteggiatore casertano.

Lavinia e Alessio dopo Uomini e donne: il trionfo dell'amore

Nel dettaglio, Lavinia Mauro a Uomini e donne ha scelto Corvino e ha così coronato il suo sogno d'amore con il giovane Alessio, il pretendente che più di tutti ha saputo far breccia nel suo cuore.

I due hanno scelto di viversi insieme fuori dallo studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, dando così il via a questa nuova storia d'amore che ha subito entusiasmato i fan e il pubblico social.

"L'inizio della nostra favola", è la didascalia che la coppia Alessio-Lavinia ha pubblicato in queste ore a corredo delle prime foto che li ritraggono insieme felici e spensierati dopo l'uscita di scena dallo studio del talk show del pomeriggio di Canale 5.

La frecciatina sulle segnalazioni di Alessio a Uomini e donne

Immediate le reazioni dei tantissimi fan: c'è chi si è complimentato con Lavinia per il percorso e la conseguente scelta finale fatta in studio e chi, invece, sostiene che questa nuova coppia non durerà a lungo.

Non è mancato neppure il commento da parte di Gianni Sperti che, subito dopo la scelta di Lavinia, non ha risparmiato una frecciatina al suo fidanzato, tirando in ballo le varie segnalazioni che in questi mesi sono arrivate sul suo conto.

Sì, perché Lavinia si è ritrovata diverse volte a dover affrontare delle segnalazioni legate ad avvistamenti esterni su Alessio Corvino, che hanno messo a dura prova il suo percorso e la sua frequentazione col corteggiatore biondo.

'Ci rivedremo presto', la replica di Alessio sulle segnalazioni dopo U&D

"Manchi già Lavinia e mi mancheranno anche le segnalazioni di Alessio", ha scritto Gianni Sperti sui social subito dopo la scelta finale della tronista a Uomini e donne.

Immediata la reazione di Alessio Corvino che, dopo la stoccatina velata dell'opinionista, ha scelto di commentare e rispondere a modo suo.

"Ci rivedremo presto, senza ombra di dubbio", ha scritto Alessio Corvino che sembra non escludere possibili nuove segnalazioni anche adesso che fa coppia fissa con la bella Lavinia Mauro.