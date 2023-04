Al Paradiso delle signore 7, lunedì 1° maggio si aprirà la settimana conclusiva della stagione che vedrà moltissimi colpi di scena tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Le anticipazioni della puntata annunciano che Marco comunicherà la sua partenza in America per un lavoro. Nel frattempo, Alfredo proverà a far ingelosire Irene con Clara ma la donna sarà troppo orgogliosa per cedere. Alla luce delle ultime indagini sull'incendio, Vittorio sarà sempre più sospettoso nei confronti di Tancredi, mentre Gemma perderà i sensi e confiderà alle sue colleghe di essere incinta.

Infine, Agnese prenderà una decisione e dirà addio per sempre al grande magazzino di Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Armando non saprà se seguire Agnese

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 1° maggio raccontano che in primo piano ci sarà Agnese che farà una scelta inaspettata. La madre di Salvatore, infatti, dopo averci riflettuto bene, dirà addio al grande magazzino di Vittorio e ai suoi cari colleghi per trasferirsi definitivamente a Londra. Agnese proporrà ad Armando di partire con lei e ricominciare insieme una vita lontano da Milano, ma il capo magazziniere non sarà per niente convinto di questo passo e avrà bisogno di tempo per pensarci bene. Per l'uomo lasciare Milano significherebbe affidarsi totalmente ad Agnese e salutare i suoi amici che ormai per lui sono diventati la sua famiglia.

La signora Amato, invece, a Londra avrà Tina e la sua nipotina e per lei si tratterebbe di una scelta più semplice da seguire.

Anticipazioni puntata di lunedì 1° maggio: Gemma confiderà alle amiche di essere incinta

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 1° maggio vedrà al centro dei riflettori anche Gemma che mentre sarà con le sue colleghe perderà i sensi.

La ragazza, a quel punto, sarà costretta a confidare alle sue amiche di essere incinta. Nel frattempo, Marco comunicherà che presto partirà per l'America per far fronte a un impegno lavorativo. Proseguiranno le indagini sulla notte dell'incendio al mobilificio Frigerio e alla luce delle ultimi fatti Vittorio sarà sempre più convinto che Tancredi sia in qualche modo coinvolto nella vicenda.

Irene troppo orgogliosa per cedere alla gelosia per Alfredo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che lunedì 1° maggio ci sarà spazio anche per Alfredo e Irene, ancora separati. Il magazziniere porterà avanti la sua idea e proverà a far ingelosire la sua ex fidanzata con Clara, nella speranza che lei ceda e gli chieda scusa per avergli mentito. Irene, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di mettere da parte l'orgoglio e ammettere di aver sbagliato, anche a costo di perdere per sempre il ragazzo che era riuscito a conquistare il suo cuore.