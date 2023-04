Il Paradiso delle Signore 7 giungerà al termine di questa stagione venerdì 5 maggio e i colpi di scena per i protagonisti saranno davvero molti.

In caffetteria si festeggerà il pagamento di tutte le cambiali grazie all'intervento di Marcello. Salvatore sarà così felice che chiederà ad Elvira di uscire con lui.

Le novità non finiranno qui, perché Marco capirà che Roberto non ha ingannato Gemma, mentre quest'ultima ammetterà che il figlio che aspetta è del giovane Di Sant'Erasmo.

Marcello, invece, incontrerà Ludovica e sarà sorpreso dal sapere che si è sposata con Ferdinando.

I riflettori saranno puntati anche su Vittorio che farà una scoperta su Tancredi e non saprà se parlarne o meno con Matilde, ma a quanto pare alla fine desisterà.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gemma e Marco saranno genitori

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 5 maggio raccontano che Marco affronterà Roberto e tra i due ci sarà un chiarimento.

Il giornalista capirà che Landi non ha ingannato affatto Gemma, come pensava, e le cose tra loro si risolveranno. Marco dichiarerà i suoi sentimenti a Gemma, la quale pertanto questa volta non riuscirà più a mentire e ammetterà con il giovane giornalista che il bambino che porta in grembo è suo figlio.

Anticipazioni ultima puntata del 5 maggio: Marcello apprenderà che Ludovica si è sposata

L'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 7 vedrà tra i protagonisti Armando che dovrà prendere una decisione difficile per il suo futuro. Il capo magazziniere dovrà scegliere se restare a Milano e continuare la sua vita circondato dall'affetto degli amici o rinunciare a tutto per ricominciare tutto con Agnese a Londra.

Marcello, invece, avrà una bella sorpresa per Salvatore e al suo ritorno da Ginevra informerà il suo amico e socio che pagherà tutte le cambiali per la Caffetteria. Al settimo cielo per la notizia e dopo aver festeggiato, Salvo chiederà a Elvira di uscire con lui.

Vittorio osserva la festa della Galleria restando fuori

Le anticipazioni della puntata finale de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Marcello incontrerà Ludovica e sarà molto sorpreso quando scoprirà che la signorina Brancia in sua assenza ha spostato Ferdinando.

I riflettori sulla soap di Rai 1 si spegneranno su Vittorio Conti, l'ideatore del grande magazzino. L'uomo scoprirà qualcosa di molto importante su Tancredi, ma non saprà se dirlo o meno a Matilde. Conti rifletterà sul da farsi mentre sarà davanti alla Galleria Milano Moda. All'interno del nuovo locale si festeggerà per la prossima apertura, mentre Vittorio deciderà di andare via e sparire nel buio.