Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che ha rilasciato una prof di Amici 22 a ridosso del 7° appuntamento serale. Nel raccontare ad una rivista la sua esperienza da docente della scuola più famosa d'Italia, Arisa ha detto alcune cose che fanno pensare ad un suo possibile addio al cast. L'artista ha precisato di non avere alcun rapporto con i suoi allievi (sia gli attuali che quelli delle passate edizioni) perché non ama mischiare lavoro e amicizia.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Arisa ci sarà oppure no nel cast della ventitreesima edizione di Amici?

Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan dopo aver letto l'ultima intervista che la cantante ha rilasciato ad un settimanale.

Quando le è stato chiesto di elencare i ragazzi con i quali è rimasta in contatto dopo l'esperienza in comune nel talent-show, la professoressa ha spiazzato rispondendo: "Con nessuno. Io non sono una da rapporti duraturi".

"Se hanno bisogno di me per cose concrete, ci sono. Ma ognuno deve fare il proprio percorso autonomamente, io la penso così", ha concluso l'artista.

Queste parole hanno dato il via ad una teoria piuttosto pessimistica sul futuro di Rosalba nella commissione interna del programma di Maria De Filippi: anche se è alla sua seconda partecipazione nel ruolo di docente di canto, non sembra scontato che la donna accetti di tornare anche dopo l'estate.

Attesa per la settima registrazione di Amici

Sono bastate queste poche dichiarazioni di Amici per innescare un giro di voci su un suo possibile addio ad Amici: c'è chi pensa, dunque, che a settembre ad insegnare canto potrebbe esserci almeno un volto nuovo nella commissione.

L'artista che sta gareggiando al serale in coppia con Raimondo Todaro, infatti, non vuole fare troppi piani e al momento non si sa se il suo futuro sarà ancora "alla corte" di Maria De Filippi oppure altrove.

Nel commentare le sue performance nel prime-time del talent, inoltre, la cantante ha confermato che non si cimenterà più con il ballo e lascerà che a farlo sia solo il collega esperto di latinoamericano.

"Ci ho rinunciato, penso che senza di me lui possa esprimersi al massimo. E poi non c'è paragone tra noi e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo", ha spiegato la docente della scuola in un'intervista che sta facendo il giro della rete.

Chi rischia il posto ad Amici

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul futuro di Arisa, i fan sono concentrati su quello che accadrà dopodomani.

Giovedì 27 aprile sarà registrata la settima puntata del serale e un altro allievo dovrà lasciare la gara e il sogno di partecipare alla finalissima del 14 maggio.

Stando alle preferenze che i giudici hanno espresso in queste settimane, i titolari più a rischio sembrano essere: Cricca e Wax per per il canto, Mattia e Maddalena per il ballo. Visto che l'ultimo eliminato è il danzatore classico Ramon Agnelli, ci sono buone probabilità che il prossimo che lascerà la scuola sia un esponente della categoria canto (in numero maggiore rispetto ai ballerini del cast).

In casetta, intanto, sono iniziate le assegnazioni dei "guanti di sfida" e la maestra Celentano ha punzecchiato Mattia facendo "insorgere" Todaro. Alla collega che ha attribuito l'aggettivo "mosciarello" al suo alunno, Raimondo ha risposto con una Instagram Stories polemica e ironica: "Le parole se le porta via il vento. Il principino cresce".

Il siciliano si è detto fiero della maturità che Zenzola ha dimostrato di avere nel replicare alla frecciatina della prof Alessandra: il ragazzo, infatti, non si è arrabbiato per la critica che gli è stata fatta, anzi ha sorriso dicendosi certo che quella della docente sia solo una strategia.