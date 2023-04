Nella terza stagione di Terra Amara la frattura tra Demir e Hunkar sarà sempre più netta con il proseguire delle puntate. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la scelta di Yaman di riportare nella sua vita Sevda, l'ex amante del defunto padre, porterà la madre a compiere un brutto gesto.

La donna lo ripudierà pubblicamente durante le nozze di Sabahattin e Julide. Ma nonostante ciò, Demir non tornerà sui suoi passi anzi deciderà di compare per Sevda una casa in paese per poterla avere sempre vicina, considerandola come una vera e propria madre.

Naciye mette in vendita la sua casa

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul particolare rapporto che vedrà protagonisti Sevda e Demir. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Hatip Tellidere perderà la vita per mano di Gaffur, il quale non verrà indagato nel momento in cui il corpo verrà ritrovato visto che gli inquirenti preferiranno seguire un'altra pista. Naciye, la quale mentre il marito verrà assassinato andrà a denunciarlo per l'omicidio di Cengaver per vendicarsi della sua richiesta di divorzio, piangerà la morte di Hatip e al contempo deciderà di lasciare il paese con i figli per buttarsi alle spalle il momento difficile.

Per questa ragione, la casa di Naciye verrà messa in vendita e Demir lo verrà a sapere. Yaman sarà allontanato dalla sua tenuta e dai figli Adnan e Leyla per volere di Hunkar che scoprirà il legame mai interrotto tra il figlio e l'ex amante del marito defunto. L'uomo dunque deciderà di comprare la casa. Volontà di Demir sarà quella che Sevda si trasferisca in paese per poter stare vicino a lui.

La scelta di Demir si consoliderà soprattutto dopo che durante le nozze tra Sabahattin e Julide, Hunkar ripudierà il figlio, colpevole di aver chiesto rispetto per Sevda stessa.

L'ennesimo affronto di Demir a Hunkar

Di fronte al costosissimo regalo di Demir, Sevda cercherà di tirarsi indietro e lo inviterà piuttosto a chiarirsi con la madre prima di compiere un gesto avventato.

Come al solito, Yaman si mostrerà irremovibile e spingerà l'ex amante del padre ad accettare la sua proposta. Naturalmente non passerà molto prima che Hunkar lo venga a sapere.

L'ennesimo affronto nei suoi confronti spingerà Hunkar a muovere una controffensiva dai toni altrettanto duri. La matrona contatterà il nemico Yilmaz per poter vendere a lui tutte le quote della società fondata da Adnan Senior. Come reagirà Demir a tale scelta della madre? Certamente Yaman non resterà con le mani in mano: la guerra tra madre e figlio sarà ancora all'inizio e riserverà ai telespettatori non pochi colpi di scena.