Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8? L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 è confermato nel corso della prossima stagione televisiva con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.

I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide che, in questo finale della settima stagione, lascerà tutti senza parole dopo una fuga volontaria dalla città.

Tuttavia, i fan della contessa possono stare tranquilli, perché non ci sarà un addio definitivo del personaggio di Adelaide.

Il segreto di Adelaide al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che a tenere banco saranno le sorti di Adelaide e quel segreto che, al momento, è noto solo al suo maggiordomo Italo.

La donna, infatti, ha fatto perdere misteriosamente le sue tracce e di punto in bianco è scomparsa dai radar: nessuno sa che fine abbia fatto, ne tantomeno perché sia sparita nel nulla.

Un duro colpo per Marcello che, tuttavia, non intende arrendersi e vuole far chiarezza su che fine abbia fatto la sua amata, ma senza nascondere la profonda delusione per essere stato ingannato e raggirato dalla sua compagna.

Adelaide non rinuncia a Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Ebbene, tutto questo continuerà a tenere banco nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, dato che la contessa Adelaide sarà ancora una delle protagoniste indiscusse della soap.

I fan possono stare tranquilli: non ci sarà nessuna uscita di scena dal cast di Vanessa Gravina, dato che l'attrice continuerà ad essere uno dei volti di punta anche dell'ottava stagione.

E, a tal proposito, possiamo annunciarvi che la contessa tornerà anche per riconquistare il cuore di Marcello. La donna, infatti, non avrà alcuna intenzione di gettare all'aria la sua relazione con il giovane Barbieri e si metterà all'opera per cercare di riconquistarlo di nuovo dopo la profonda delusione.

Apre il nuovo negozio di Umberto: anticipazioni Il Paradiso 8

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso delle prossime puntate dell'ottava stagione, ci sarà spazio anche per l'apertura del grande magazzino guidato da Tancredi e Umberto.

La Galleria, costruita a Palazzo Andreani, prenderà forma e aprirà finalmente al pubblico, dando così filo da torcere al grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Il Paradiso reggerà nelle vendite dopo l'apertura di questo nuovo negozio? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime puntate de Il Paradiso delle signore 8, in onda da settembre in poi su Rai 1.