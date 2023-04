La puntata di Uomini & Donne che è andata in onda il 12 aprile, è stata dedicata anche a Nicole e alle spiegazioni che ha dato a quello che la rete ha ribattezzato "bigliettino-gate".

Prima di motivare la sua scelta di non dire alla redazione del gesto che Andrea ha fatto in segreto mentre ballavano, la tronista si è scontrata con Roberta: tra le due sono volate parole grosse e la giovane ha tirato in ballo gli amori passati della dama del Trono Over.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo essersi occupata dell'accusa che Aurora ha lanciato ad Armando a U&D, Maria De Filippi ha cambiato argomento e si è concentrata sul Trono Classico.

Mercoledì 12 aprile, infatti, è stato trasmesso in tv uno dei momenti più attesi dai fan: quello dello svelamento di uno scambio di biglietti tra Nicole e Andrea durante un ballo, il tutto senza dire niente alla redazione.

Quando la tronista ha fatto il suo ingresso in studio, Roberta non ha perso l'occasione per punzecchiare lei e i suoi corteggiatori, definiti un'altra volta "sottoni" davanti a tutti.

La dama ha rincarato la dose quando ha criticato la scelta di Carlo e Cristian di uscire in esterna con Santinelli dopo averle sentito dire di essersi pentita dei baci che aveva dato loro la volta precedente.

La giovane ha provato a difendere i suoi spasimanti, e da lì è nata una discussione accesa e "colorita".

Le accuse reciproche tra le protagoniste di U&D

"Magari ai prossimi che scendono facciamogli dire che hanno già una frequentazione fuori, così lei prova un po' di interesse", ha detto Nicole poco dopo essere entrata in studio.

Roberta ha subito reagito a questa frecciatina alzandosi in piedi e avvicinandosi pericolosamente al viso della tronista: le due hanno discusso per un po', dopodiché Di Padua ha cercato di spostare l'attenzione sugli spasimanti di Santinelli, secondo lei tutti senza carattere.

"La differenza tra noi è che a me corteggiano, con te vogliono passare una notte sola", ha replicato la protagonista del Trono Classico con tono piccato.

La dama del Trono Over ha accolto la provocazione e ha ribattuto: "Si vede che io in quella notte sono da 10 e lode".

Poco dopo, però, la romana ha voluto sfatare questo mito raccontando che è da oltre un anno che non vive l'intimità con un uomo.

Le anticipazioni delle puntate di U&D

Il vivace botta e risposta tra le due è andato avanti finché Maria De Filippi non ha deciso di spostare l'attenzione sull'esterna che la tronista ha fatto con Carlo in settimana. Nonostante una freddezza iniziale seguita da un chiarimento, tra i due ragazzi è scattato un bacio passionale che ha lasciato senza parole anche gli opinionisti.

Le anticipazioni della prossima puntata di U&D (che è stata registrata lo scorso sabato 8 aprile), però, fanno sapere che Nicole ha nuovamente punzecchiato Roberta dandole della "poco di buono" davanti a tutti.

Per quanto riguarda il bigliettino che Andrea ha consegnato alla protagonista del Trono Classico durante un ballo, oggi è stato il pretesto per Gianni per riproporre una sua teoria: secondo Sperti, infatti, tra Santinelli e il suo spasimante ci sarebbe una conoscenza pregressa, e a dimostrarlo sarebbero anche i tanti dialoghi che fanno a microfoni spenti in studio.

I due hanno sempre smentito questa ipotesi, anzi Nicole ha sottolineato che lei e Andrea fossero in contatto lui non avrebbe avuto bisogno di farle arrivare un messaggio segreto davanti alle telecamere.

"Ti voglio str...", queste le parole che il giovane ha scritto alla romana per convincerla che il suo interesse è reale e che vorrebbe frequentarla anche lontano dai riflettori.