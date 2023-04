Gianni Sperti rompe il silenzio e si racconta senza filtri in un lungo post social che ha scelto di pubblicare in queste ore sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Il celebre opinionista di Uomini e donne, in occasione del suo 50esimo compleanno, ha scelto di fare un bilancio ed ha parlato per la prima volta anche dei un momento delicato che sta vivendo nella sua vita, senza nascondere ai tantissimi che lo seguono di essere in terapia.

Gianni Sperti rompe il silenzio: ecco cosa sta succedendo all'opinionista di Uomini e donne

Nel dettaglio, tra i volti di punta di Uomini e donne continua ad esserci Gianni Sperti che, assieme a Tina Cipollari, costituisce la coppia per eccellenza del primo pomeriggio televisivo.

Oggi 12 aprile, Gianni Sperti ha scelto di intervenire sui social con un lungo post che ha pubblicato in occasione del suo 50esimo compleanno, col quale ha voluto tracciare anche un primo bilancio.

L'opinionista si è lasciato andare ad una riflessione sulla sua vita, svelando ai fan di essere alle prese con un momento delicato e difficile della sua vita.

'Momento difficile, sono in terapia', la confessione di Gianni Sperti

"In questo periodo sto attraversando un momento difficile e non vi nascondo che sono in terapia per le mie insicurezze che mi accompagnano da sempre", ha scritto Gianni nel suo post social col quale si è lasciato andare a cuore aperto.

L'opinionista di Uomini e donne non ha risparmiato neppure una frecciatina ai detrattori che, quotidianamente, sui social lo criticano per i suoi modi di fare in trasmissione.

"So di non piacere a tutti ed è giusto così, anche a me non piacciono tutti", ha scritto ancora Gianni Sperti nel suo post social.

Insomma, un periodo particolare per Gianni che, tuttavia, continua ad essere uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Gli scontri tra Armando e Gianni Sperti animano il trono over di Uomini e donne

E, proprio nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, Gianni si è ritrovato al centro dell'attenzione per l'ennesimo scontro verbale che c'è stato con Armando Incarnato.

Il cavaliere di Uomini e donne è stato accusato dalla dama Aurora di ingannare la redazione, perché avrebbe alle spalle un manager che si starebbe occupando della sua carriera televisiva.

Accuse che Armando ha rigettato al mittente anche se, nel corso della trasmissione di Canale 5, Gianni ha subito colto la palla al balzo per puntare il dito contro il cavaliere napoletano, mettendo in discussione la sua veridicità e la sua spontaneità all'interno del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui è un volto fisso da svariati anni.