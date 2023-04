Cosa succede nella nuova stagione della soap Il Paradiso delle Signore? Manca davvero poco al termine delle puntate, che passeranno il testimone a Sei sorelle il 5 maggio 2023. I telespettatori sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Ezio e Gloria dopo gli avvenimenti che cambieranno inevitabilmente le trame. Veronica non è mai stato un personaggio amato dal pubblico, per via della sua ostinazione nel tenersi un uomo che non ama e per i suoi ricatti a Gloria, che è stata costretta a lasciare Milano per non intaccare la serenità di Ezio. Non solo: Zanatta ha sempre difeso Gemma anche quando non era il caso, se ben ci si ricorda.

A causa della gelosia di Gemma, Gloria finì in carcere e Veronica non mosse un dito, decisa a salvaguardare l'immagine della figlia. E poi ancora, la telefonata all'hotel in cui alloggiarono Ezio e la bella Moreau e la scoperta del tradimento del compagno, che determinò la sua scelta di mettere Gloria con le spalle al muro. Presto, le sue menzogne e le sue falsità verranno a galla e a scoprire tutto sarà proprio il signor Colombo.

Finale Il Paradiso delle signore 7, la scoperta di Ezio che cambia tutto

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore Ezio verrà a sapere che Veronica sapeva benissimo del suo tradimento, visto che fu proprio lei a telefonare all'hotel in cui ritrovò l'amore con la sua Gloria.

Perché ha taciuto per tutto questo tempo, fingendo che non fosse successo nulla? Per amore di Gemma e per farla stare tranquilla, dato che è incinta? Ci sembra troppo riduttivo.

In realtà, Veronica ha avuto una gran paura di perdere Ezio e così ha preferito nascondere la testa sotto la sabbia. Se fosse stato solo questo, potrebbe essere anche comprensibile.

Tuttavia, la signora Zanatta è andata ben oltre, mettendo Gloria di fronte a una scelta obbligata.

Nelle ultime puntate di maggio Ezio scoprirà che Veronica ha ricattato Gloria e che l'ha di fatto obbligata a lasciare Milano, rea di aver distrutto ancora una volta la sua idea illusoria di famiglia. Come reagirà?

Ezio e Gloria tornano insieme nel finale di stagione Il Paradiso delle signore?

I telespettatori hanno sempre tifato per Gloria ed Ezio, che erano anche riusciti a ritrovarsi e a vivere la loro storia d'amore interrotta per volere del destino. La gravidanza di Gemma e i ricatti di Veronica hanno però impedito che i due trovassero la forza di vivere la relazione alla luce del sole. Tuttavia, una volta che Ezio verrà a sapere come sono andate davvero le cose, la situazione potrebbe svoltare.

Nel gran finale della settima stagione de Il Paradiso delle signore Ezio potrebbe trovare il coraggio di lasciare Veronica, che non è stata sincera con lui e raggiungere Gloria in America. Qui, potrebbe avverarsi il sogno di riavere la sua famiglia con Stefania, ricominciando tutto daccapo e rinnovando le sue promesse nuziali con Gloria.