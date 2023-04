Continuano a far discutere le offese che due allieve di Amici hanno rivolto a Mattia in casetta. La scelta del giovane di perdonare Benedetta dopo che gli ha dato del "tonto, invisibile e tamarro", ha reso orgoglioso il suo professore: in una instagram storia, infatti, Raimondo Todaro ha elogiato il comportamento di Zenzola con una riflessione sulla capacità che ha avuto di andare oltre gli insulti e le frecciatine di persone che reputava amiche.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Non solo Christian Stefanelli è intervenuto per difendere Mattia dalle offese che ha ricevuto ad Amici di recente; anche Todaro, dopo aver visto il daytime in cui Maddalena e Benedetta hanno sparlato del suo "pupillo", ha scelto di esporsi sui social network con un paio di massime che i fan hanno immediatamente intercettato.

"Non giudicare mai una persona dai suoi errori ma dalla capacità che ha di rimediare. Sbagliare è umano, perdonare è divino", ha scritto Raimondo in una instagram storia apparsa sul suo profilo la sera del 25 aprile.

Il messaggio che il professore della scuola ha voluto far arrivare al ballerino di latinoamericano, ma anche a tutto il pubblico del talent-show che proprio ieri ha assistito a quello che è accaduto in casetta, si è concluso con un dolcissimo "sei speciale".

Le stoccate delle danzatrici di Amici

Quest'ultima frase è rivolta a Mattia e alla maturità che ha dimostrato l'altro giorno quando ha scelto di perdonare Benedetta per le brutte cose che gli ha detto alle spalle: il giovane, inoltre, sarebbe stato disposto a chiarire anche con Maddalena, ma è stata lei a non volerlo.

Raimondo, dunque, è orgoglioso del suo allievo e ci ha tenuto a sottolinearlo con l'unico mezzo che ha a disposizione per far sì che il suo pensiero arrivi a più persone possibile.

Non è la prima volta che il professore di danze latinoamericane usa instagram per difendere Zenzola dalle frecciatine che riceve in casetta o nello studio del serale.

L'altro giorno ad esempio, Todaro ha replicato al commento della maestra Celentano sul titolare di Amici: Alessandra ha definito "mosciarello" il pugliese in tutte le esibizioni della sesta puntata, ma questa critica anziché far arrabbiare ha strappato un sorriso al diretto interessato.

Attesa per le anticipazioni di Amici

Il "dramma" che si è consumato in settimana nella casetta di Amici, per i ragazzi è già un lontano ricordo.

Giovedì 27 aprile, sarà registrata la settima puntata del serale, la terzultima di quest'edizione del talent-show di Maria De Filippi.

Tra poco più di 24 ore, dunque, sul web inizieranno a circolare le anticipazioni di quello che sarà trasmesso in tv sabato prossimo, a partire dai nomi degli allievi che rischieranno l'eliminazione. Secondo i fan i talenti che avrebbero più chance di finire al ballottaggio sono i cantanti Cricca e Wax, ma nessuno se la sente di escludere qualche colpo di scena.

I sei titolari che riusciranno a rimanere in gara al termine delle riprese di domani, saranno i semifinalisti di quest'anno.

Il 4 maggio, infatti, si svolgerà l'ultima registrazione stagionale del format di Canale 5, quella durante la quale saranno scelti i finalisti.

Il programma finirà ufficialmente domenica 14 maggio con l'elezione del vincitore, scelto dal pubblico attraverso il televoto.

A giocarsi un posto nel cast della serata conclusiva di Amici 22, al momento sono: Isobel, Mattia e Maddalena per la categoria ballo, Angelina, Aaron, Cricca e Wax per il canto. Uno di questi sette alunni sarà eliminato già domani sera, mentre un altro tra una settimana.