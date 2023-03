Continua l’appuntamento settimanale con la settima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 circa su Rai 1.

Secondo le anticipazioni tv, le puntate che verranno trasmesse dal 27 al 31 marzo si preannunciano cariche di interessanti e sorprendenti colpi di scena.

Protagonista dei prossimi episodi sarà nuovamente il triangolo tra Ezio, Gloria e Veronica, infatti quest’ultima verrà a conoscenza della relazione tra la Moreau e Colombo ed intimerà alla capocommessa di partire per l’America e di troncare definitivamente il suo rapporto.

Allo stesso tempo ci sarà spazio anche per le vicende di Vito e Maria, la quale scoprirà tutta la verità sulla storia del suo fidanzato.

Vittorio, invece, si darà da fare in tutti i modi per risolvere i problemi che deriveranno dall’apertura della Galleria Milano Moda, il nuovo magazzino che sorgerà al posto di Palazzo Andreani e che entrerà in concorrenza diretta con Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 27 al 31 marzo: la collezione di Maria non riscuote successo

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Roberto Landi (Filippo Scarafia) leggono le recensioni sugli abiti nuziali creati da Maria (Chiara Russo) per la nuova collezione sposa realizzata a marchio Paradiso: al contrario di quanto si aspettassero, non sono molto positive, per questo motivo la Puglisi è visibilmente preoccupata.

Contemporaneamente, Francesco Rizzo (Christian Roberto) vorrebbe confessarle di aver visto Vito (Elia Tedesco) in compagnia di una donna misteriosa (la stessa già vista da Irene). Nel frattempo Gloria (Lara Komar), dopo aver accettato la decisione di Ezio (Massimo Poggio) di crescere il futuro figlio di Gemma (Gaia Bavaro) insieme a Veronica (Valentina Bartolo), annuncia che in settimana partirà per raggiungere sua figlia Stefania (Grace Ambrose) in America.

Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) e Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), intanto, portano avanti il progetto della Galleria Milano Moda, il nuovo magazzino che sorgerà di fronte a Il Paradiso delle Signore; Vittorio, al contrario, si prepara per fronteggiare la concorrenza.

Il Paradiso 7, spoiler episodi dal 27 al 31 marzo: Veronica indaga su Ezio e Gloria

Matilde e Tancredi discutono per via di Vittorio mentre quest’ultimo si rende conto di necessitare ancora dell’aiuto della Frigerio per portare a termine la distribuzione e la vendita degli abiti nuziali di Maria all’estero. Veronica Zanatta, invece, inizia nuovamente ad avere dei dubbi sulla natura del rapporto tra Ezio e Gloria e decide di indagare: scopre della relazione che intercorre tra i due e ricatta la Moreau, imponendole di chiudere per sempre con Ezio.

Francesco, nel frattempo, vorrebbe avere un confronto con Vito Lamantia e chiedere prima a lui delle spiegazioni riguardo a quanto scoperto sul suo conto.

Il Paradiso delle signore, trame dal 27 al 31/3: Gloria dice addio al grande magazzino

Vittorio informa i suoi collaboratori della nuova idea che ha avuto per rilanciare gli abiti di Maria, la quale, in difficoltà, chiede aiuto a Francesco per lavorare insieme al progetto proposto dal direttore. Parallelamente, Gloria dice addio al Paradiso: per ora, sembrerebbe determinata a partire definitivamente. Conti nota la sintonia lavorativa che vi è tra Maria e Francesco ed è soddisfatto dei risultati che i due sono riusciti ad ottenere insieme. Vito, invece, è finalmente pronto a confessare alla sua fidanzata la verità sul suo passato, tuttavia, proprio in quel momento Maria scopre tutto da sola nel peggiore dei modi.