Come finisce Il Paradiso delle Signore 7? Ormai la soap è agli sgoccioli e le puntate di questa settima stagione stanno per volgere al termine, previsto nella prima settimana di maggio. Tante sono le trame che sono ancora aperte e che sembrano non avere soluzione. Gemma sta per sposarsi con Roberto, ma è incinta - con ogni probabilità - di Marco, che nei prossimi episodi ammetterà di essere innamorato di lei, sparigliando le carte in tavola. La Contessa Adelaide è sparita, con ansia di Marcello e Umberto. Le anticipazioni svelano che Alfredo lascerà Irene dopo avere scoperto la sua bugia per defilarsi dall'incontro con il parentado.

Matilde vorrà scoprire la verità su quello che è accaduto la notte dell'incendio alla fabbrica Frigerio, certa che Tancredi gli stia mentendo. Che dire invece di Veronica? Ezio avrà un momento di nostalgia dopo aver ricevuto il regalo di nozze da parte di Gloria, ma una notizia inaspettata potrebbe cambiare ogni cosa.

Il Paradiso delle signore 7, le nuove anticipazioni: Ezio ripensa a Gloria

Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che tra Ezio e Veronica tutto sembrerà tranquillo. Il signor Colombo e Gloria, hanno ripreso in mano la loro vita, dopo essersi lasciati con un enorme dolore. Moreau ha preferito andare via da Milano per non soffrire ulteriormente. Ezio, invece, conduce un'esistenza vuota e infelice accanto a una donna che non ama, ma che ha scelto per proteggere la delicata situazione di Gemma.

Presto qualcosa scuoterà il suo animo. A casa Colombo arriverà un regalo da parte di Gloria per le nozze della giovane Zanatta, ed Ezio non potrà che ripensare con nostalgia al suo unico e vero amore. Veronica noterà il suo stato d'animo e ricomincerà a essere gelosa e preoccupata.

Finale Il Paradiso delle signore: Veronica incinta di Ezio?

Valentina Bartolo, l'attrice che interpreta Veronica ne Il Paradiso delle signore ha rilasciato un'intervista a Tv per tutti, nella quale ha parlato del suo personaggio, al quale è molto legata. A proposito di Gemma, ha raccontato che la sua situazione le ha ricordato un episodio della sua adolescenza, quando una sua amica si è trovata nelle stesse condizioni.

Proprio per questo, si è immedesimata con emozione nel suo ruolo anche se, al posto di Veronica, avrebbe appoggiato la figlia senza se e senza ma. A proposito del finale di stagione, l'attrice ha svelato: ''Succederà di tutto e ci sarà da emozionarsi''. Non si esclude che Veronica possa scoprire di aspettare davvero un bambino da Ezio, un desiderio che, se si avverasse, metterebbe per sempre la parola fine alla possibilità che Colombo possa ritrovare Gloria quando Gemma si sarà sistemata. Non resta che aspettare le ultime puntate per scoprire che cosa accadrà a Veronica.