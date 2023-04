Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e donne nella stagione 2023/2024? A poche settimane dal gran finale di questa fortunata edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, emergono già le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i nuovi protagonisti della trasmissione Mediaset.

Al centro dell'attenzione potrebbero tornare dei volti già noti al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi, tra cui il giovane Alessio Campoli, già visto quest'anno in trasmissione come corteggiatore di Lavinia Mauro.

A settembre la nuova edizione di Uomini e donne su Canale 5: le prime indiscrezioni sul trono

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato per la prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024.

Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi riaprirà i battenti dopo la consueta sosta per la pausa estiva e, come da tradizione, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

Le indiscrezioni sul talk show di Canale 5 non mancano e, in queste ore, sono emersi anche i nomi di quelli che potrebbero essere i primi nuovi tronisti di questa nuova edizione, in onda come sempre da settembre in poi.

Alessio Campoli torna in lizza per il trono di Uomini e donne di settembre

Chi salirà sul trono della trasmissione di Maria De Filippi? Le indiscrezioni sul talk show Mediaset rivelano che in lizza tra i candidati al trono spicca Alessio Campoli, il corteggiatore di Lavinia Mauro che quest'anno si era rimesso in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella.

Un percorso che non è stato felice per il corteggiatore, dato che alla fine ha dovuto fare i conti con il secco "no" da parte della tronista, la quale ha scelto di coronare il suo sogno d'amore assieme ad Alessio Corvino.

Tuttavia, tra i nomi che sono venuti fuori in queste ultime settimane, spicca anche quello di un altro volto già noto al pubblico della trasmissione Mediaset.

Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei, in lizza come nuova tronista a Uomini e donne 2023/2024

Trattasi di Chiara Rabbi, ormai ex fidanzata di Davide Donadei, che fu tra i tronisti di una delle passate edizioni della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo la fine della loro relazione, ecco che Chiara potrebbe tornare a mettersi in gioco come tronista nel corso della prossima edizione del talk show pomeridiano Mediaset.

Lei stessa, in una delle sue ultime interviste, ha dichiarato che se le dessero la possibilità di scegliere tra Uomini e donne e il Grande Fratello Vip, accetterebbe sicuramente di mettersi in gioco come tronista.