Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 per il mese di aprile rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale porterà avanti un vero e proprio inganno ai danni del suo ex fidanzato Marco.

Spazio anche alle vicende di Matilde, la quale si ritroverà sconvolta da nuove clamorose e scottanti verità legate all'incendio avvenuto nel suo mobilificio, che portò alla chiusura definitiva dell'azienda di famiglia.

Gemma messa alle strette da Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Marco farà una scoperta clamorosa sul conto della sua ex fidanzata.

Infatti, Marco verrà a sapere della gravidanza di Gemma che fino a questo momento ha cercato di nascondergli.

Un "colpo al cuore" per Marco che, in un primo momento, crederà per davvero che quel bambino sia frutto della storia d'amore tra Gemma e Roberto, dato che i due sono ormai in procinto di convolare a nozze insieme.

Eppure, col passare dei giorni, Marco inizierà ad avere dei seri dubbi sul conto della sua ex fidanzata e su quella gravidanza taciuta fino ad oggi.

Gemma inganna Marco: nuove anticipazioni Il paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, a quel punto, Marco metterà alle strette la sua ex fidanzata e le chiederà di dirle la verità su quel bambino che porta in grembo.

La reazione di Gemma non si farà attendere: la venere metterà subito a tacere i sospetti e i dubbi del suo ex, chiarendo che quel bambino non è suo ma di Roberto.

Di conseguenza, Gemma finirà per ingannare Marco, mentendogli sul fatto che quel bambino sia stato concepito con il suo promesso sposo.

Cosa succederà a questo punto?

Marco continuerà ad indagare per cercare di arrivare alla verità su questa misteriosa gravidanza che riguarda la sua ex fidanzata?

Matilde sconvolta: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste entro il mese di aprile in tv, rivelano che Matilde si ritroverà a dover fare i conti con la riapertura delle indagini legate all'incendio avvenuto all'interno del mobilificio di famiglia.

Un durissimo colpo per la donna, la quale si ritroverà sconvolta da queste clamorose rivelazioni che finiranno per riaprire in lei delle vecchie ferite.

E, come se non bastasse, nel corso delle prossime puntate della soap opera, verrà fuori che la polizia sarebbe riuscita ad arrestare i veri responsabili di quel tremendo incidente che ha distrutto per sempre il lavoro della donna e della sua famiglia.

Al momento, però, Matilde non sa che dietro tutta quella intricata vicenda, si cela anche lo zampino di suo marito Tancredi.