Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore degli episodi che andranno in onda ad aprile. Nell'episodio del 19/04 Tancredi sarà molto preoccupato per Matilde, che sarà intenzionata a scoprire la verità su ciò che è successo nella notte in cui la loro fabbrica ha preso fuoco. Lo stesso Vittorio esorterà Matilde ad andare fino in fondo alla questione. Manca davvero poco alla scoperta del segreto che Tancredi ha tenuto nascosto per tutti questi anni. A proposito di bugie, anche Irene ne dirà una piuttosto grossa al povero Alfredo, che tanto sperava di farla conoscere alla sua famiglia.

Il comportamento dell'orgogliosa Cipriani non farà altro che mettere a repentaglio la sua storia d'amore. Ci sarà anche Marcello che non si darà pace per la sparizione di Adelaide. L'assenza misteriosa della contessa lo farà però riavvicinare a Ludovica, che proverà a tranquillizzarlo. Sulle tracce di Adelaide ci sarò anche Umberto, che era già riuscito a salvarla quando sparì per colpa della spiacevole vicenda legata al caso Ravasi.

Il Paradiso delle signore anticipazioni puntate: Matilde vuole scoprire il segreto di Tancredi

Tempo di verità che verranno presto a galla nelle puntate Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 aprile in onda su Rai 1. Tancredi sarà molto preoccupato dopo aver saputo che è stato riaperto il fascicolo sulla notte in cui è divampato l'incendio alla fabbrica.

Solo lui sa come sono andati realmente i fatti ed esorterà la moglie a non testimoniare. Proprio per questo motivo Matilde capirà che Tancredi le sta nascondendo qualcosa di molto importante ed sarà decisa a scoprire cosa, anche grazie all'aiuto di Vittorio.

Il Paradiso delle signore nuovi episodi aprile: la bugia di Irene

Alfredo inviterà Irene a casa per farle conoscere i suoi famigliari, ma inaspettatamente lei non ne avrà alcuna voglia e tanto meno intenzione.

Inventerà una scusa per evitare questo appuntamento importante, gettando nello sconforto Alfredo, che si sfogherà come sempre con Vito. Anche Lamantia sarà preoccupato, non sapendo come dire a Maria che a breve dovrà partire per l'Australia.

Il Paradiso delle signore spoiler aprile: Marcello disperato per Adelaide

Nella puntata de Il Paradiso che andrà in onda il 19 aprile, Marcello non ne potrà più di non sapere che fine abbia fatto Adelaide.

Ludovica, facendosi forza, cercherà di tranquillizzare Barbieri, ma non sarà di certo facile per lei. Qualcosa di profondo li lega ancora. Infine Vittorio affiderà un compito arduo a Maria, che proverà a chiedere aiuto a Matilde, nonostante sappia che sia passata alla concorrenza.