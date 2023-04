Il Paradiso delle Signore prosegue la propria messa in onda su Rai 1 anche nella settimana dal 17 al 21 aprile. Con l'avvicinarsi della data del matrimonio tra Roberto e Gemma, Marco verrà a scoprire che la ragazza è incinta. In un primo momento sarà convinto che il padre del nascituro sia proprio Landi, ma in seguito chiederà conferma a Gemma stessa.

Ci sarà poi aria di novità al negozio, dove Maria cesserà di essere una semplice sarta, venendo promossa a stilista. La notizia, però, non combacerà con i propositi di Vito, il quale sognerà di lasciare Milano per stabilirsi in Australia con lei.

Intanto s'infittirà il mistero sulla partenza di Adelaide: mentre la contessa contatterà Marcello via telefono, Umberto si metterà sulla sue tracce senza dire niente a Flora.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 21/4: Gemma rassicura Marco sulla sua gravidanza

Le nozze tra Gemma e Roberto saranno alle porte e i due inizieranno a distribuire gli inviti. Quando Landi noterà che la sua futura sposa è ancora molto legata a Marco, inizierà a capire che tra i due ex c'è ancora qualcosa in sospeso. In realtà Marco continuerà a trattare la ragazza come un'amica, anche se la informerà di non voler prendere parte alle sue nozze.

Successivamente apprenderà della gravidanza di Gemma, ma quest'ultima lo rassicurerà dicendogli che il figlio non è suo, ma di Roberto.

Adelaide telefona a Marcello, Umberto la raggiunge

Marcello, dopo aver appreso le bugie di Adelaide, la quale ha mentito sulla sua partenza per Lione, sarà a dir poco risentito con la contessa. Il ragazzo arriverà a sfogare tutta la sua repressione in Caffetteria e, vedendolo così agitato, Ludovica farà del suo meglio per rasserenare l'ex.

Quando la contessa romperà il silenzio, telefonando a Marcello, le sue parole non faranno altro che impensierirlo ancora di più.

Umberto, che troverà alquanto strana la partenza di Adelaide, inizierà a nutrire dei forti sospetti. Dopo aver fatto i bagagli, il commendatore Guarnieri farà una scoperta sulla cognata. Senza dir nulla alla futura moglie, partirà per raggiungere la contessa, ma Flora non la prenderà bene.

Anticipazioni al fino 21/4: Vito vuole trasferirsi in Australia con Maria

Vittorio proporrà a Maria di prendere il posto vacante di stilista del grande magazzino milanese, in modo da rimpiazzare definitivamente Flora. Vito, però, avrà in mente ben altri progetti, visto che considererà di trasferirsi in Australia insieme alla sua promessa sposa. Il problema è che il contabile non saprà come dirlo a Maria, temendo la sua reazione.

Intanto per la giovane Puglisi non sarà facile occuparsi della nuova mansione, perciò arriverà a chiedere aiuto a Matilde. Vedendosi per questioni di lavoro, Vittorio esorterà la signora Frigerio a investigare sul caso dell'incendio che aveva coinvolto in passato Tancredi.

Matilde chiamata a deporre la sua testimonianza

Marco manterrà il segreto di Tancredi e quest'ultimo ne sarà profondamente grato. Matilde, però, verrà ugualmente a scoprire che i responsabili dell'incendio alla fabbrica Frigerio sono stati arrestati. Tutto ciò porterà la donna a indagare ancora più approfonditamente.

Mentre la preoccupazione prenderà il sopravvento in Tancredi, che cercherà di persuadere la moglie a non scavare nella vicenda, Matilde dovrà deporre la sua testimonianza in merito a quella notte.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si scopre che il pretendente di Clara è Francesco

Inoltre verrà alla luce che il pretendente di Clara è proprio Francesco Rizzo. La ragazza, che non ne potrà più di nascondere questo grande segreto, sarà sul punto di vuotare il sacco.

Elvira, intanto, chiederà a Salvatore di aiutarla con l'ultima lezione di guida finale, ma tra i due accadrà qualcosa di inatteso.

Alfredo non vedrà l'ora di presentare Irene alla sua famiglia, che si radunerà a Milano a breve, ma la capocommessa non avrà intenzione di fare la loro conoscenza e mentirà al fidanzato. Questo finirà per addolorare il magazziniere, che si sfogherà dal suo amico Vito. Quando Perico verrà a sapere delle bugie di Irene, farà una scelta spiazzante, ancora non resa nota dalle anticipazioni.