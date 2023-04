Sta per calare il sipario su questa settima stagione de Il Paradiso delle signore. Nelle puntate trasmesse su Rai 1 nei giorni 24 e 25 aprile si terrà sia un'iniziativa di beneficenza che una gara ciclistica. Purtroppo Clara tornerà a casa con una terribile notizia che la riguarda da vicino. Matilde porterà avanti le indagini per fare luce sul mistero legato all'incendio della fabbrica della sua famiglia, ma Vittorio finirà per notare qualcosa di strano. Dall'estero non giungeranno novità su Adelaide e in tanti saranno preoccupati per lei. Umberto, però, verrà colto in flagrante dalla fidanzata, che lo metterà di fronte a un bivio.

Il Paradiso delle signore puntata 24/4: Marcello e Ludovica preoccupati, Flora scopre le menzogne di Umberto

All'interno della puntata del 24 aprile de Il Paradiso delle Signore, Matilde si rivolgerà a Vittorio per un aiuto. Successivamente la donna darà appuntamento al maggiordomo della villa in cui i fratelli Di Sant'Erasmo abitavano un tempo, ma riuscirà a scoprire qualcosa in merito alla drammatica sera dell'incendio che ha devastato la fabbrica Frigerio?

A poche settimane dal fatidico "sì lo voglio", Roberto vorrà vederci chiaro sul legame che lega Gemma e Marco. Che sia lui il padre del nascituro che porta in grembo? Dopo aver rotto con Irene Cipriani, Alfredo sarà determinato come non mai a non tornare sui suoi passi, almeno fino a che la Venere non gli chiederà scusa per le menzogne raccontate.

Nel frattempo a Villa Guarnieri continuerà a mancare la contessa, che da alcuni giorni si trova all'estero. Marcello e Ludovica saranno entrambi preoccupati per la sua assenza, soprattutto perché non ricevono sue notizie. Flora, invece, verrà a sapere che Umberto le ha detto una bugia.

Il Paradiso delle signore episodio 25/5: evento di beneficenza, Clara infortunata

Nell'appuntamento del 25 aprile a Il Paradiso delle signore saranno tutti in fermento per l'anniversario della liberazione d'Italia. In tale circostanza sarà istituita un'iniziativa a stampo benefico. In realtà in quella giornata particolare si terrà anche la gara di ciclismo a cui Clara prenderà parte.

Purtroppo la ragazza finirà per avere un brutto incidente, procurandosi un infortunio. Elvira mostrerà indifferenza nei confronti di Salvatore, in realtà la ragazza fingerà pur di non ammettere di provare qualcosa per l'uomo.

Ultimatum per Guarnieri

Spazio anche a Flora e a Gemma. Flora darà un ultimatum al Commendatore Guarnieri, il quale dovrà scegliere tra la contessa Adelaide e la sua futura sposa. Per quanto riguarda la giovane Zanatta finirà per passare sempre più tempo con Marco Di Sant'Erasmo, ma Roberto se ne accorgerà. Tancredi sarà pizzicato da Vittorio Conti mentre sarà impegnato a conversare con il suo ex maggiordomo.