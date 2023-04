L'appuntamento con le prossime puntate di Un posto al sole si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende del triangolo che vede coinvolti Marina, Roberto e Lara.

Molte delle bugie che la perfida Martinelli ha messo in piedi fino a questo momento, potrebbero venire fuori nel corso delle nuove puntate della soap opera e, a quel punto, Roberto potrebbe spiazzare con una richiesta del tutto inaspettata legata alle vicende del piccolo Tommaso.

Marina, Lara e Roberto al centro delle prossime puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Lara continuerà ad essere onnipresente nel rapporto tra Roberto e Marina.

La donna diventerà sempre più sfiancante con le sue richieste, chiedendo costantemente la presenza di Roberto nella vita del piccolo Tommaso.

Una situazione che inizierà a stufare Marina, la quale si renderà conto di non essere più disposta a sopportare tutto questo e si mostrerà sempre più stufa della presenza di Lara nella vita di suo marito.

Come se non bastasse, lo stato clinico di Tommaso spesso malato e sempre più cagionevole di salute, inizierà a destare non pochi sospetti e, alla base di questa situazione, si celerà un altro segreto che ha come protagonista Lara.

Roberto potrebbe smascherare Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole

Il sospetto, quindi, è che nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole potrebbe venire fuori la verità legata alla bugie messe in piedi da Lara fino a questo momento, dato che la donna sta facendo credere a Roberto che il bambino sia suo figlio.

Una bugia spietata che la donna ha messo in piedi col solo scopo di riuscire a rientrare nella vita del suo ex compagno e in tal modo avere un ruolo di spicco per lui, portandolo via da Marina.

E, stando a come si stanno evolvendo le cose nella soap, la perfida Lara sta avendo i suoi risultati positivi ma ben presto potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro.

Non si esclude che Ferri possa finalmente scoprire come stanno le cose e, a quel punto, possa decidere di agire in prima persona.

Roberto potrebbe chiedere di adottare Tommaso nelle prossime puntate di Un posto al sole

Il ricco imprenditore, che si sta affezionando davvero al piccolo Tommaso credendo che si tratti di suo figlio, potrebbe avanzare a Marina una proposta del tutto sorprendente e inaspettata.

Roberto, infatti, potrebbe chiedere a sua moglie di continuare a prendersi cura del piccolo e quindi di adottarlo a tutti gli effetti e occuparsi della sua crescita.

Una proposta che, da un lato potrebbe spiazzare Marina Giordano, dall'altro potrebbe spingerla a rimettersi in gioco come mamma.