Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 17 aprile su Rai1 alle 16:05, Gemma annuncerà il matrimonio con Roberto anche alle sue amiche veneri e inizierà a consegnare gli inviti per le nozze. Intanto Marcello inizierà a provare forti dubbi nei confronti di Adelaide. Intanto anche il commendatore Guarnieri si insospettirà per il misterioso comportamento della contessa.

Successivamente Vittorio proporrà a Maria di diventare stilista, mentre Vito sognerà di partire insieme alla sua fidanzata per l'Australia.

Infine, Tancredi ringrazierà suo fratello per aver mantenuto un segreto con Matilde, ma ben presto lei apprenderà che i potenziali responsabili dell'incendio in fabbrica sono stati arrestati.

Umberto si insospettisce per il comportamento di Adelaide

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso, Gemma consegnerà gli inviti del suo matrimonio alle persone più care e coglierà l'occasione per confidare alle sue amiche veneri che ben presto convolerà a nozze con Roberto. Nel frattempo, Marcello inizierà a nutrire risentimento nei confronti della contessa di Sant'Erasmo dopo le bugie che quest'ultima gli ha rifilato sulla sua partenza a Lione. Infatti, il giovane Barbieri ha appreso che la nobildonna non si trova dove ha annunciato in precedenza e chiederà aiuto a Ludovica per scoprire la verità. Inoltre, anche il commendatore Guarnieri sospetterà del misterioso comportamento della sua ex compagna.

Vittorio propone a Maria di diventare stilista del Paradiso

Successivamente, Vittorio chiederà alla signorina Puglisi di accettare il ruolo di nuova stilista per il Paradiso delle signore al posto di Flora, che ha scelto di lavorare accanto al suo compagno Umberto.

Intanto Vito sognerà di poter lasciare il capoluogo lombardo e andare in Australia a vivere insieme alla sua fidanzata, anche se difficilmente Maria vorrà accettare, perché questo significherebbe rinunciare al suo sogno di diventare stilista.

Marco mantiene il segreto di suo fratello Tancredi

Marco deciderà di mantenere il segreto circa l'incendio in fabbrica avvenuto diversi anni addietro, così suo fratello lo ringrazierà. A tal proposito però Matilde apprenderà che i potenziali responsabili del misfatto sono stati catturati dalle forze dell'ordine. Per questo motivo, il caso dell'incidente verrà riaperto. Le ferite del passato inizieranno a tormentare di nuovo la signora Frigerio, che non riuscirà a dimenticare quella terribile notte.