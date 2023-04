Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 4 aprile su Rai1 alle 16:05, Marco di Sant'Erasmo confesserà al fratello Tancredi che il motivo del suo ritorno è l'addio con Stefania Colombo.

Intanto Ezio vorrà proporre a Vittorio una valida alternativa per sostituire la ditta Palmieri per la confezionare gli abiti dell'atelier. Successivamente Clara scoprirà che Francesco è segretamente innamorato di Maria. Così anche lei rivelerà di essere infatuata di un ragazzo già impegnato, senza però rivelarne il nome. Nel frattempo Alfredo chiederà a Irene di sposarlo, ma la venere non saprà come rispondere.

Infine Adelaide racconterà a Marcello che una sua amica che vive all'estero è in fin di vita, ma non sembrerà essere l'unico motivo per cui è turbata.

La storia tra Marco e Stefania è terminata ne il Paradiso

Nella prima parte della puntata de il Paradiso delle Signore, il giovane di Sant'Erasmo rivelerà a suo fratello che è ritornato nel capoluogo lombardo perché la sua storia sentimentale con Stefania Colombo è giunta al termine durante il loro soggiorno in America. Una notizia che lascerà tutti senza parole, soprattutto gli amici più cari della giovane giornalista.

Nel frattempo Ezio proporrà a Vittorio di utilizzare la sua nuova azienda per sostituire la ditta Palmieri appartenente al commendatore Guarnieri per confezionare gli abiti del magazzino.

Clara scopre che Francesco è innamorato di Maria

Successivamente la signorina Boscolo scoprirà che Francesco Rizzo è segretamente innamorato della stilista Maria Puglisi. Infatti, il ragazzo nutre un forte sentimento nei confronti della ragazza siciliana, ma dato che lei è fidanzata con il contabile Vito Lamantia non riuscirà a dichiararsi.

Intanto anche Clara confiderà a Francesco di essere infatuata di un ragazzo impegnato che lavora nel grande magazzino milanese, senza dire il suo nome.

Adelaide rivela a Marcello perché è turbata ne il Paradiso

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Alfredo giovane Perico chiederà alla venere Irene di sposarlo. Tuttavia la signorina Cipriani non saprà come rispondere a questa inaspettata richiesta e deciderà di temporeggiare.

Infine Adelaide di Sant'Erasmo rivelerà a Marcello il motivo per cui è inquietata nell'ultimo periodo: una sua amica che vive all'estero è in fin di vita: queste sembrerà non essere l'unica ragione per cui la contessa è turbata.