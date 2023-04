Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda su Rai 1 dal 17 al 21 aprile, ci saranno diversi colpi di scena. In particolare Marco scoprirà che Gemma è incinta, mentre Matilde non si arrenderà e vorrà scoprire tutto sull'incendio nel mobilificio.

Il Paradiso delle Signore: puntate del 17, 18 e 19 aprile

Gemma comunicherà alle Veneri le sue imminenti nozze con Roberto e in Casa Colombo ferveranno i preparativi per il matrimonio. Nel frattempo Clara sembrerà avere le idee chiare nei confronti di Francesco, la donna infatti annuncerà di non voler avere più niente a che fare con lui.

Intanto Marcello mostrerà tutto il suo risentimento verso Adelaide per tutte le bugie che ha subito da parte della donna, il suo evidente nervosismo sarà tutto concentrato ai danni della Caffetteria. Maria riceverà una proposta da Vittorio, vale a dire quella di prendere il posto di Flora come stilista all'interno del Paradiso. Intanto Matilde scoprirà che coloro che sono ritenuti responsabili dell'incendio in fabbrica sono stati individuati e arrestati.

Tancredi non sarà molto contento del fatto che verrà riaperto il caso relativo all'incendio, anzi risulterà essere parecchio preoccupato della situazione. Il rapporto tra Marco e Gemma non sembrerà per nulla finito e di questo se ne accorgerà in maniera evidente Landi.

Nel frattempo Perico non starà più nella pelle e non vedrà l'ora che arrivi il momento che Cipriani faccia la conoscenza della sua famiglia. Frigerio sarà chiamata dagli inquirenti a rendere nota la sua versione dei fatti, il marito però proverà a non farla andare maggiormente a fondo sull'increscioso episodio.

Alfredo riceverà una cocente e dolorosa delusione quando scoprirà che Irene si è inventata una scusa per non andare a conoscere la famiglia Perico.

Marco, nel frattempo, vorrà continuare ad avere un rapporto esclusivamente di amicizia con Gemma, anche se il suo obiettivo sarà sempre quello di dimenticare Stefania. Conti affiderà un compito particolarmente complesso e di responsabilità a Maria, la donna sarà infatti costretta a chiedere aiuto a Matilde che non mollerà e vorrà andare fino in fondo relativamente all'incendio della fabbrica.

Spoiler de Il Paradiso: puntate del 20 e del 21 aprile

Adelaide telefonerà a Marcello, in seguito lui parlerà con Ludovica di tutti i suoi dubbi e le perplessità che lo attanagliano. Alfredo si appresterà ad incontrare la propria famiglia senza la presenza di Irene. Elvira, intanto, chiederà a Salvatore di effettuare con lei una lezione di guida per essere più sicura prima di affrontare il nuovo esame, qualcosa non andrà però come previsto. Marco scoprirà che Gemma è incinta e non avrà dubbi nel pensare che la paternità del nascituro sia di Roberto. Tancredi sarà molto netto e categorico nel parlare con Vittorio e lo intimerà di non alimentare i propositi di Matilde rispetto all'incendio del mobilificio.

In seguito Tancredi riceverà la notizia che l'operazione alla sua gamba sarà fattibile. Intanto continueranno a crescere i dubbi di Marco sul rapporto tra Gemma e Roberto, anche se la ragazza sarà sempre più ferma a sostenere che il figlio che ha in grembo non è dell'uomo. Vito vorrebbe portare con sé Maria in Australia, ma la stessa riferisce all'uomo di aver accettato una proposta importante da parte di Conti. Quest'ultimo riceverà un invito da parte di Matilde, la donna vuole essere affiancata nelle indagini relative all'incendio.