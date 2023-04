Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. L'ultima settimana di programmazione stagionale, che va dal 1 al 5 maggio, non mancherà di sorprendere il pubblico con grandi novità e colpi di scena.

In particolare personaggio di Ezio sembrerà finalmente arrivare a far chiarezza sui propri sentimenti e aprirà gli occhi su Veronica.

Il Paradiso, trame sino al 5 maggio: Ezio scopre le bugie di Veronica

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda sino al 5 maggio ci sarà spazio per le vicende personali di Ezio Colombo.

L'uomo sarà molto turbato dalla lontananza da sua moglie, infatti, non ha mai smesso di amare Gloria. Del resto se ha scelto di restare con Veronica è solo per senso del dovere e affetto nei confronti di sua figlia Gemma, rimasta incinta senza un fidanzato.

Proprio in questa storyline ci saranno importanti novità sul conto della signora Zanatta. A quanto pare Ezio riuscirà finalmente a comprendere chi sia veramente la donna che ha accanto: Veronica sapeva da molto tempo della storia fra lui e Gloria, ma ha preferito fingere che tutto fosse normale, inoltre è stata lei stessa la responsabile della fuga improvvisa di Moreau negli Stati Uniti.

A quel punto Colombo non potrà fare altro che ammettere che la sua compagna sia una persona incline alla falsità.

Il Paradiso delle Signore, spoiler fino al 5/5: Colombo non vuole più fingere con la compagna

Ezio Colombo, dopo aver compreso le bugie della compagna, farà anche chiarezza nei propri sentimenti. Il padre di Stefania, infatti, è ancora innamorato della moglie Gloria e non sembrerà più disposto a fingere con Veronica.

Al contempo ci sarà spazio anche per altre vicende, come quelle che coinvolgono Salvatore ed Elvira. Il giovane Amato, infatti, sembrerà finalmente rendersi conto che la Venere è per lui più di un'amica.

Irene, invece, sarà molto gelosa nel vedere Alfredo affiatato con Clara. La capocommessa, tuttavia, non avrà il coraggio di ammette i propri errori e non farà nulla per rimediare.

Il suo intento sarà quello di scoprire quali siano i veri sentimenti di Perico per Clara. Pertanto per comprendere se quella dell'uomo per la nipote di Don Saverio è solo un'amicizia, Irene metterà in atto uno stratagemma.

Gemma, infine, avrà un mancamento al cospetto delle sue colleghe veneri. In seguito al malore, la ragazza non potrà fare altro che dichiarare di essere incinta, nonostante volesse mantenere segreta la sua gravidanza.