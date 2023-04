L'attore napoletano Alessandro Siani ha partecipato come ospite alla puntata di venerdì 28 aprile del programma televisivo "I migliori anni" condotto da Carlo Conti, in prima serata su Rai 1 e ha proposto una "My List" con le cinque canzoni più significative che hanno segnato la sua vita.

I ricordi di Alessandro Siani legati alle canzoni

Durante l'intervista da Carlo Conti, l'attore Alessandro Siani ha aperto con il ricordo di quando da giovanissimo andava in discoteca con gli amici. È passato poi a elencare le cinque canzoni più importanti e significative della sua vita.

La prima è stata My way di Frank Sinatra: l'attore ha raccontato che i ricordi più belli legati a questa canzone riguardano la sua famiglia: le feste, i battesimi, i matrimoni e le cresime erano sempre l'occasione per un parente di alzarsi e intonare la canzone di Sinatra.

Il secondo brano del cuore per Siani è 'Disco Samba', quella del tipico del 'trenino' delle feste di Capodanno. In una foto proiettata sullo sfondo dello studio, l'attore è comparso da bambino durante una festa di Carnevale. A tal proposito Siani ha raccontato come la mamma avesse raccolto un mix di abiti per confezionargli il costume per la festa: dagli stivali di Zorro, ai pantaloni alla zuava dei moschettieri fino al cappello di Peter, l'amico di Heidi.

L'attore ha confessato di essere rimasto particolarmente imbarazzato per quell'abbigliamento.

La terza canzone della compilation è Il cielo in una stanza di Gino Paoli. La canzone ha riportato Siani ai tempi delle vacanze in campeggio dove conobbe una ragazza meravigliosa. Durante un momento intimo in auto, appartato con lei, accese la radio e la serata si concluse con la canzone di Paoli come sottofondo.

La quarta canzone della lista di Siani è stata 'Cos Cos Cos' di Clementino. L'attore ha raccontato di aver scritto il testo della canzone insieme al cantante partenopeo: il brano viene cantato anche nel suo film 'Il principe abusivo'. Siani ha raccontato che molte delle battute derivavano dalla sua esperienza scolastica, per lui il periodo più spensierato della sua vita, anche se se quando suo padre andava a parlare con i professori della scuola spesso non riceveva troppi apprezzamenti nei suoi confronti.

La "My List" di Alessandro Siani si chiude con il brano 'Napule è' di Pino Daniele. In questo frangente Siani ha raccontato l'importanza per lui della sua città: Napoli, delle strade e dello stadio della città partenopea.