Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore i fan assisteranno alla partenza della contessa Adelaide di Sant'Erasmo. All'interno dell'episodio numero 136 (andato in onda il 3 aprile), la donna ha scoperto il contenuto di un telegramma che l'ha lasciata alquanto perplessa. ''Oh mio dio, non posso crederci'', queste le parole scaturite dalla bocca della contessa. Anche se per il momento il reale contenuto non è stato reso noto ai telespettatori, nelle prossime puntate la donna informerà Marcello di aver intenzione di lasciare temporaneamente Milano per recarsi all'estero da una sua carissima amica che, a quanto pare, sarebbe in fin di vita.

Le anticipazioni, però, non escludono che in realtà ci potrebbe essere dell'altro e molti fan hanno ipotizzato che il marito della contessa possa essere ancora in vita.

Italo esorta Adelaide a partire da sola nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Inizialmente la contessa di Sant'Erasmo avrà intenzione di portare con sé Marcello Barbieri, ma poi qualcuno la esorterà a cambiare idea e a partire in solitaria. Sarà il fidato maggiordomo Italo a convincere Adelaide a propendere per questa soluzione, dicendo a tutti di essere in Francia, a Lione. Nelle prossime puntate in onda su Rai 1 fino al 14 aprile, si scoprirà che la contessa non si trova in suolo francese. Proprio per questa ragione si è fatta strada un'altra ipotesi su ciò che potrebbe essere successo di talmente grave da portare la donna a lasciare Milano in fretta e furia, senza rivelare a nessuno la sua reale destinazione.

Se si fosse trattato veramente della precaria salute di una sua cara amica, allora perché mentire a Marcello dicendogli di essere in Francia?

I fan ipotizzano che Achille sia vivo

Alcuni fan ipotizzano che dietro alla partenza di Adelaide ci possa essere il suo ex marito Achille Ravasi. Dichiarato morto durante la sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la sua vicenda misteriosa ha tenuto banco per moltissime puntate.

Si venne a scoprire che l'uomo ricattava sua moglie e Umberto, per legittima difesa, lo avrebbe gettato nel fiume. Non è da escludere a priori che in realtà l'avvocato Ravasi, nonché padre biologico di Flora, possa ancora essere vivo. Si tratterebbe di un clamoroso colpo di scena, proprio come quello annunciato da Mauro Negrini.

Il volto di Italo sul finale de Il Paradiso delle signore 7: 'Preparate i pop corn'

''Preparate i pop corn. Finale della serie in arrivo: da leccarsi i baffi'', queste le parole dell'attore, che veste i panni del maggiordomo di Adelaide di Sant'Erasmo, Italo. Negrini, inoltre, di recente ha disseminato indizi riguardanti il finale di questa settima stagione. In un post lo si vede imbucare qualcosa presso i cantieri navali D'Este, e in un altro post l'attore ha invitato i fan de Il Paradiso delle signore a vedere l'ultima puntata, lasciando presagire che accadrà qualcosa di grosso.