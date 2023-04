Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv italiana Il Paradiso delle Signore, trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 aprile, Marco capirà che Tancredi potrebbe essere coinvolto nell'incendio che ha distrutto la fabbrica di famiglia, ma il fratello negherà tutto.

Inoltre Maria verrà a conoscenza che Vito presto andrà in Australia e proverà a impedirgli di partire, mentre Marcello e Ludovica si avvicineranno fra loro, in assenza di Adelaide.

Alfredo decide di aiutare Vito

Nella puntata di lunedì 10 aprile Ezio e Veronica trascorreranno Pasquetta a casa. Gemma la passerà con Roberto, ma in seguito farà in modo che il ragazzo stia con Mario. Intanto Matilde intuirà che il marito è in apprensione per qualcosa, ma è all'oscuro di cosa possa si possa trattare. Tancredi pressato da Marco, gli rivelerà di essere malato. Inoltre Maria non avrà nessuna intenzione di perdonare Vito. Marcello invece si avvicinerà a Ludovica.

Nell'episodio di martedì 11 aprile Vito sarà prossimo a partire per l'Australia, ma Puglisi non cambierà idea sul suo conto. Alfredo allora interverrà per risolvere la situazione. Nel frattempo Tancredi starà male e dovrà andare in ospedale.

Marco consiglierà al fratello di dire tutto alla moglie, ma lui non sarà d'accordo. In tutto questo Matilde parlerà con Conti riguardo l'azienda di famiglia che è stata divorata dalle fiamme, mentre Barbieri si proporrà per aiutare Ludovica alla prese con alcune problemi al Circolo.

Adelaide fa una sorpresa a Marcello

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 12 aprile Marco non comprenderà i motivi per cui Tancredi è turbato per quanto successo la notte dell'incendio.

Successivamente il giornalista parlerà con Vittorio e intuirà che il fratello potrebbe essere il responsabile del disastro e che ha fatto di tutto per nascondere il proprio coinvolgimento. Intanto Lamantia sarà ormai rassegnato a non aver più il perdono di Maria. Inoltre Salvo suggerirà a Marcello di non farsi distrarre dalla bellezza della Brancia.

Nella puntata di giovedì 13 aprile Adelaide farà una piacevole sorpresa a Marcello e questo lo porterà a rievocare i sentimenti verso la Contessa. Nel frattempo Francesco apprenderà che Vito è andato via e vorrà dichiararsi a Maria, nonostante Salvo e Palma gli consiglieranno di non farlo. In tutto questo Tancredi smentirà di essere l'autore dell'incendio nell'azienda di famiglia. Marco però indagherà a fondo e contatterà il maggiordomo della villa dove stavano e scoprirà qualcosa di drammatico.

Adelaide non si trova a Lione

In base agli spoiler di venerdì 14 aprile Marco deciderà di confrontarsi con Tancredi, il quale risponderà ad ogni addebito mosso dal fratello. Intanto Barbieri vorrà recarsi a Lione da Adelaide, ma scoprirà che non si trova lì e chiederà a Ludovica di aiutarlo. Infine Maria apprenderà da Francesco che Vito andrà presto in Australia e correrà da lui per impedirgli di partire. Peccato però che Lamantia potrebbe essere costretto a lasciare la città.