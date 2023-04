L'appuntamento con Il Paradiso delle signore si avvia verso il gran finale e, quella dal 24 al 28 aprile sarà la penultima settimana di programmazione della soap opera nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1,

I colpi di scena non mancheranno, dato che al centro dell'attenzione continueranno a esserci le vicende di Gemma, che potrebbe ritrovarsi messa alle strette da Marco che ha scoperto la verità sulla sua gravidanza.

Marco scopre la verità sulla gravidanza di Gemma nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in onda fino al 28 aprile, potrebbero essere quelle decisive per Gemma.

La ragazza sta portando avanti la sua gravidanza in gran segreto: sono poche le persone che sanno della dolce attesa della venere, la quale a breve convolerà a nozze con Roberto Landi.

Eppure Marco, dopo il suo rientro in città, verrà a conoscenza della verità dei fatti: il giornalista scoprirà che la sua ex fidanzata aspetta un bebè e a quel punto deciderà di indagare per cercare di scoprire cosa sta succedendo.

Gemma potrebbe ritrovarsi alle strette nelle puntate de Il Paradiso delle signore al 28 aprile 2023

Il motivo di così tanti dubbi da parte di Marco sarà legato al fatto che, qualche settimana prima, aveva vissuto un momento di grande passione con Gemma e i due sono stati insieme.

Gemma, però, proverà a smorzare subito i dubbi di Marco, facendogli credere che il suo bambino sia frutto dell'amore con Roberto, il suo promesso sposo.

Ma la ragazza sta mentendo, dato che il vero padre non è il giovane Landi: il loro è solo un matrimonio di facciata, per non rovinarsi la reputazione agli occhi della gente che li circonda, dato che Gemma aspetta un figlio fuori dal matrimonio mentre Roberto è fidanzato in gran segreto con Mario.

Ebbene, nel corso delle puntate della soap opera previste fino al 28 aprile, Gemma potrebbe essere messa alle strette dal suo ex fidanzato.

Marco potrebbe scoprire la verità sul bambino di Gemma nelle puntate de Il Paradiso al 28 aprile

Non si esclude, infatti, che i prossimi episodi della soap che volge ormai al gran finale di questa stagione, possano essere quelle decisivi per Gemma. La ragazza potrebbe così confessare a Marco la verità su quanto le sta accadendo, dato che quel bambino che porta in grembo potrebbe essere proprio figlio suo.

Del resto, qualche tempo fa, Gemma aveva già svelato apertamente che il bambino non lo aveva concepito con Carlos, il ragazzo col quale ha vissuto una breve ma intensa storia d'amore, prima di scoprire che fosse già in procinto di sposare un'altra donna.

Cosa succederà a questo punto? Ancora non ci sono certezze in merito. Forse Marco scoprirà di essere stato "raggirato" dalla sua ex fidanzata e come reagirà? Tutto ciò potrebbe essere chiarito nel corso delle prossime puntate previste fino al 28 aprile.