Sorprese e inaspettati imprevisti saranno al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste dal 17 al 21 aprile su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Ludovica Brancia cercherà di rassicurare Marcello Barbieri preoccupato per la strana lontananza della contessa Adelaide.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello deluso da Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore segnalano che Gemma annuncerà il suo matrimonio con Roberto alle veneri. Clara, invece, non se la sentirà più di fingere con Francesco.

Marcello resterà deluso dopo aver scoperto le menzogne di Adelaide. Pertanto, il giovane apparirà molto nervoso dietro il bancone della caffetteria. Anche Umberto sarà indispettito dallo strano comportamento della contessa.

Vittorio proporrà a Maria di diventare la nuova stilista dell'atelier. Allo stesso tempo, Vito sognerà di portare la giovane con sé in Australia. Marco giurerà a Tancredi di tenere la bocca cucita sulla delicata questione mentre Matilde scoprirà che i presunti colpevoli dell'incendio alla fabbrica di famiglia sono stati arrestati. In questo modo, si riaprirà una dolorosa ferita per la Frigerio.

Roberta nota una certa sintonia tra Gemma e Marco

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso, Tancredi sarà in ansia per la riapertura del caso sul mobilificio del suocero.

Roberto, intanto, noterà che c'è ancora molta sintonia tra Gemma e Marco, tanto da credere in un possibile ritorno di fiamma. Vittorio sarà costretto a rivedere Matilde per questioni di lavoro mentre Umberto deciderà di rintracciare Adelaide all'oscuro di Flora. Proprio quest'ultima non prenderà assai bene la scelta del fidanzato.

Alfredo sognerà il giorno in cui Irene farà la conoscenza della sua famiglia. Vito, invece, non saprà come dire a Maria dell'Australia. Matilde sarà chiamata in tribunale a deporre la sua versione sulla notte in fabbrica, tanto che suo marito cercherà di convincerla a non indagare a proposito.

Ludovica cerca di tranquillizzare l'ex fidanzato

Irene, intanto, si inventerà una scusa per non andare all'incontro con la famiglia di Alfredo. Proprio quest'ultimo ci rimarrà così male da sfogarsi con Vito. Marco apparirà determinato a dimenticare Stefania mentre continuerà a parlare di Gemma come una sua amica. Ludovica, invece, cercherà di tranquillizzare l'ex fidanzato sempre più agitato per la lontananza di Adelaide. Maria penserà di chiedere aiuto a Matilde per ultimare un lavoro assegnatole dal direttor Conti. Quest'ultimo intanto esorterà Frigerio a ricercare la verità sull'incendio al mobilificio. Infine Marco dirà a Gemma di non voler partecipare al suo sposalizio.