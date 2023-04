Tra i volti di spicco de Il Paradiso delle signore 7 figura l'attrice Chiara Baschetti, che vediamo nei panni di Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo.

Il suo personaggio, nel corso di questa settima stagione della soap, ha conquistato sempre più il gradimento del pubblico e adesso si prepara a un finale che promette grandi colpi di scena.

Intanto, l'attrice che veste i panni di Matilde, in una recente intervista ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel cast della soap opera, ammettendo di essere grata a questo progetto.

Matilde al centro delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 si avvia verso il finale di questa stagione e, al centro dell'attenzione, continueranno a esserci le vicende di Matilde.

La moglie di Tancredi sarà protagonista delle ultime puntate dato che verranno riaperte le indagini per far luce sull'incendio al suo mobilificio.

Un episodio che ha aperto una grave ferita nel cuore della donna, la quale in questi anni ha provato (con grande fatica) ad andare avanti.

Matilde potrebbe smascherare le bugie di Tancredi nel finale de Il Paradiso 7

Eppure, proprio nel finale di questa settima stagione della soap opera, per Matilde arriverà il momento della resa dei conti finale e molti dei nodi che si sono intrecciati fino a questo momento, saranno finalmente sciolti.

Non si esclude, infatti, che Matilde possa finalmente scoprire che dietro quel terribile incendio c'era anche lo zampino di suo marito Tancredi, il quale fino a questo momento ha sempre taciuto la verità e fatto in modo che sua moglie non sospettasse nulla sul suo coinvolgimento.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà l'evoluzione del percorso tra Matilde e Tancredi, l'attrice ha rilasciato una nuova intervista in cui ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel cast della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1.

'Progetto molto combattuto', parla l'attrice di Matilde de Il Paradiso delle signore 7

"È stato un progetto molto combattuto. Esperienza incredibile, soprattutto perché io arrivo dal niente, non sono un'attrice formata e lo vedo con Il Paradiso che è una palestra incredibile", ha dichiarato Chiara Baschetti facendo così un bilancio decisamente positivo di questa settima stagione della soap opera che l'ha vista protagonista assoluta.

Per quanto riguarda il futuro, l'attrice non ha nascosto che le piacerebbe poter sperimentare e quindi mettersi in gioco anche vestendo e interpretando nuovi personaggi, così da non dover rimanere ancorata per sempre a un unico progetto televisivo.