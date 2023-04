Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alle puntate che andranno in onda lunedì 10 e martedì 11 aprile raccontano che Gemma, nonostante dovrebbe fare una gita con Roberto, convincerà quest'ultimo a trascorrere la Pasquetta assieme a Mario.

Ludovica, intanto, renderà alcuni oggetti a Marcello. Nel frattempo Vito vorrà tentare di far pace con Maria prima di affrontare il viaggio per l'Australia. Marco, infine, porterà d'urgenza il fratello Tancredi in ospedale a causa di malore, mentre la giovane Brancia chiederà a Barbieri di aiutarla a risolvere una bega al Circolo.

Roberto e Mario trascorreranno insieme la Pasquetta

Gli spoiler della soap opera per ciò che riguarda gli episodi di lunedì 10 e martedì 11 aprile, evidenziano che se da un lato Ezio e Veronica decideranno di trascorrere la giornata di Pasquetta in casa, dall'altro lato Gemma avrà in programma di passare il giorno festivo assieme al promesso sposo Roberto. Ma poi preferirà convincere Landi a trascorrere la Pasquetta in compagnia di chi ama davvero, ovvero Mario.

Nascerà la figlia di Tina, la quale godrà di ottima salute, così la cantante e il fratello Salvatore festeggeranno insieme al Bar Bottini l'arrivo del nascituro.

Maria, ancora in collera con Vito, non vorrà perdonare il contabile e, di conseguenza, esigerà che lui non prenda parte alla sua gita con le amiche.

Alfredo, nel mentre, sarà curioso di capire cosa pensa davvero Clara del suo pretendente.

Ludovica, successivamente, darà indietro a Marcello alcuni oggetti e ciò farà tornare i due a ricordare alcuni momenti passati insieme.

Matilde intuirà che il marito nutre qualche turbamento, nel frattempo l'uomo confiderà a Marco di stare male.

Marco porterà Tancredi in ospedale

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7, per ciò che riguarda gli episodi di lunedì 10 e martedì 11 aprile, anticipano che Vito, prima di andare in Australia, vorrebbe riconciliarsi con Maria, così riceverà l'aiuto di Irene e Alfredo per riuscire in tale intento.

Tancredi avrà un malore e il fratello Marco lo porterà d'urgenza in clinica, spingendolo anche a parlare chiaramente con sua moglie.

Ludovica avrà delle beghe al Circolo che, complice l'assenza di Adelaide, non riuscirà a sistemare da sola, quindi chiederà l'aiuto dell'ex Marcello.

Vittorio e Matilde, infine, ripenseranno alla notte in cui era avvenuto un incendio nella fabbrica della famiglia Sant'Erasmo.