Interessanti novità arrivano dalle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 10 al 14 aprile su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in un grande magazzino di Milano rivelano che Marcello Barbieri e Ludovica Brancia torneranno ad essere complici. Maria Puglisi, invece, capirà di amare profondamente Vito Lamantia.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello e Ludovica complici

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate in programma dal 10 al 14 aprile in prima visione tv svelano che Tancredi accuserà un malore, tanto da essere trasportato in ospedale da suo fratello.

Problemi di salute che desteranno la preoccupazione di Marco, che incoraggerà l'uomo a raccontare tutta la verità a Matilde. Una situazione difficile che porterà Gemma ad avvicinarsi sempre di più al giornalista, tornato da poco a Milano.

Intanto, arriverà la notizia della nascita della figlia di Tina (Neva Leoni). Salvatore a questo punto festeggerà l'arrivo della prima nipotina in caffetteria. Alfredo, invece, apparirà curioso di sapere cosa pensa Clara del suo pretendente. Ludovica (Giulia Arena) restituirà alcuni oggetti a Marcello (Pietro Masotti). I due sembreranno ritrovare l'armonia di un tempo dopo essersi lasciati trascinare dai ricordi.

Marco mette con le spalle al muro Tancredi

Nelle nuove puntate 10-14 aprile de Il Paradiso, Matilde ripenserà con Vittorio (Alessandro Tersigni) a quando la fabbrica di famiglia venne distrutta dalle fiamme durante la notte.

In questo frangente, Marco si domanderà per quale ragione Tancredi non si dia pace per quanto successo all'azienda. Il giornalista temerà che il fratello maggiore sia coinvolto nel rogo. Per questo motivo, il ragazzo telefonerà al maggiordomo che lavorava in quella villa per sentire la sua versione. L'ex fidanzato di Stefania così farà una scoperta inquietante.

Appresa la verità, Marco minaccerà Tancredi di rivelare ogni dettaglio dell'incendio a Matilde. L'uomo apparirà talmente con le spalle al muro da non sapere come ribaltare la storia a suo favore.

Maria capisce di essere innamorata di Lamantia

Allo stesso tempo, Vito deciderà di licenziarsi dal grande magazzino non essendo riuscito a riconquistare Maria.

Francesco, a questo punto, ne approfitterà per farsi avanti con la ricamatrice se Salvatore e Palma non provassero a fargli cambiare idea. Rizzo, a questo punto, avvertirà la siciliana che il suo ex fidanzato ha intenzione di raggiungere l'Australia. Alla fine, la Puglisi capirà di essere innamorata di Lamantia, tanto da convincerlo a rimanere a Milano insieme a lei.