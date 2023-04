Prosegue su Rai 1 la programmazione de Il Paradiso delle Signore, in palinsesto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05 circa. Le anticipazioni dal 17 al 21 aprile riportano che Tancredi sarà preoccupato perchè Matilde vuole scoprire la verità sull'incendio nella fabbrica di famiglia.

Maria comunicherà a Vito di aver accettato l'offerta fattale da Conti, mentre Umberto partirà alla ricerca di Adelaide.

Conti propone a Maria il ruolo di stilista del Paradiso

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 17 aprile Gemma e Roberto avvieranno i preparativi per il matrimonio.

Intanto Marcello sarà furibondo perché Adelaide non gli ha detto dove è andata. Pure Umberto guarderà con sospetto la partenza della contessa. Conti proporrà a Maria di essere la nuova stilista della sartoria al posto di Flora. Vito però vorrebbe andare in Australia insieme a lei. Tancredi sarà grato al fratello per non aver detto nulla a Matilde in merito all'incendio in cui è andata distrutta l'azienda di famiglia.

Nell'episodio di martedì 18 aprile Di Sant'Erasmo temerà che le indagini per l'incendio alla fabbrica possano portargli dei problemi ed inviterà la moglie ad interromperle. Nel frattempo Vittorio e Frigerio lavoreranno insieme e non mancheranno dei momenti di imbarazzo. Roberto si accorgerà della complicità ancora esistente tra Gemma e Marco, mentre Alfredo vorrà presentare Irene alla sua famiglia.

Flora, invece, non sarà d'accordo con la scelta di Umberto di cercare Adelaide.

Gemma dice a Marco che attende un figlio da Roberto

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 19 aprile, Ludovica rassicurerà Marcello, il quale non tollererà le menzogne dette dalla contessa. Intanto Maria ragionerà se chiedere o meno il supporto di Matilde.

Quest'ultima sarà desiderosa di scoprire la verità sull'incendio all'azienda. Inoltre Perico esternerà a Vito la sua delusione consistente nel fatto che Irene abbia trovato una scusa banale per non vedere i suoi familiari. Marco, invece, sarà propenso a scordare per sempre Stefania.

Nella puntata di giovedì 20 aprile Marco comunicherà a Gemma che non sarà presente alle sue nozze.

In seguito apprenderà della sua gravidanza, ma verrà a sapere che il bambino che aspetta è di Roberto. Nel frattempo Marcello non si tranquillizzerà neanche dopo aver parlato con Adelaide, mentre Guarnieri sarà sulle tracce della contessa e sembrerà aver capito dove si trova. Tra Elvira e Salvatore accadrà qualcosa di inatteso dopo che la ragazza avrà provato per l'ennesima volta a prendere la patente.

Matilde porta avanti le indagini

In base agli spoiler di venerdì 21 aprile, Marco manifesterà a Zanatta le sue perplessità in merito al rapporto con Roberto. Lei però gli ribadirà che non è lui il padre del bimbo che porta in grembo. Intanto Tancredi apprenderà che potrà operarsi alla gamba, ma la sua serenità sarà minata dal fatto che Matilde è determinata a portare avanti le indagini fino in fondo. Maria riferirà a Vito di aver accettato l'offerta di Conti e per Lamantia questo sarà un duro colpo. Infine Alfredo si accorgerà delle menzogne di Irene e farà una scelta sorprendente.