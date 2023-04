Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 aprile, Lara porterà avanti i suoi progetti per tenere distanti Marina e Roberto e la presenza di Arnaud la aiuterà in tal senso. Inoltre Clara comprenderà che Alberto è rimasto sempre l'uomo subdolo di sempre, mentre Viola si appresterà ad iniziare una nuova vita con Eugenio anche se continuerà a pensare a Damiano.

Silvia assume un esperto social per rilanciare l'immagine del locale

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 17 aprile, i progetti di Lara di mantenere distanti Ferri e Marina staranno portando i frutti sperati.

Giordano infatti trascorrerà molto tempo con l'amico francese Arnaud. Intanto Franco sarà in ansia in quanto potrebbe restare senza un lavoro da un momento all'altro. Inoltre Diego, Nunzio e Silvia saranno impegnati nel rilanciare al meglio il Caffè Vulcano.

Nell'episodio di martedì 18 aprile, Rosa dopo quanto successo in passato con Damiano, nei suoi confronti proverà solo tanta rabbia. Nel frattempo Viola si appresterà ad iniziare un nuovo percorso della sua vita insieme ad Eugenio, ma continuerà a pensare al Renda. Il poliziotto e la donna avranno un incontro, il quale potrebbe portare a qualcosa di inaspettato. In tutto questo Marina e Roberto faticheranno ad occuparsi di Arnaud e Lara e si troveranno sempre più su posizioni distanti, mentre Silvia seguirà il consiglio di Nunzio di assumere un esperto social per rilanciare l'immagine del locale.

Michele e Guido devono far fronte ad una situazione spiacevole

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 19 aprile, Alberto cercherà di risollevarsi dopo aver posto fine alla storia con Diana e nello stesso tempo proverà ad evitare che Clara ne venga a conoscenza. Qualcuno però sarà potrebbe sapere quanto successo tra l'avvocato e l'architetto.

Intanto sia Rosa che Viola continueranno ad essere strettamente legate a Damiano. Inoltre Michele e Guido si vedranno con il marito di Bice e questo porterà a scombullare completamente la loro serata.

Nella puntata di giovedì 20 aprile, è Micaela la persona a sapere della relazione segreta tra Palladini e Diana. A suffragare questo ci sarà un video in possesso di Micaela, che potrebbe portare più di un problema all'uomo sia con Clara che in ambito lavorativo.

In tutto questo Martinelli proseguirà nell'assillare Ferri, mentre Michele e Guido dovranno fronteggiare una situazione spiacevole al pub.

Ferri e Marina hanno un momento di serenità

In base agli spoiler di venerdì 21 aprile, Ferri e Marina riacquisteranno un momento di intimità, ma si creerà una nuova emergenza di Lara e Tommaso, che potrebbe stravolgere tutto. Intanto Clara comprenderà di essere stata sempre raggirata da Palladini e che non è stato mai sincera nei suoi confronti. Di conseguenza Clara giungerà alla scelta di separarsi da Alberto. Infine Michele e Guido ancora non avranno risolto i propri problemi.