Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato, in merito alle puntate dal 17 al 21 aprile, raccontano che Gemma annuncerà le nozze con Roberto alle Veneri, nel frattempo Vittorio proporrà a Maria di diventare la nuova stilista della boutique. Flora, intanto, reagirà malamente scoprendo che Umberto si è messo sulle tracce di Adelaide, mentre Alfredo sarà deluso quando Irene inventerà una scusa per non conoscere la famiglia Perico. Marco, invece, dirà a Gemma che non intende partecipare al suo matrimonio, nel frattempo Tancredi chiederà a Vittorio di non fomentare le fantasie di Matilde in merito all'incendio in fabbrica.

Gemma, infine, dice a Marco che il figlio non è suo, mentre Matilde chiederà a Vittorio di aiutarla a indagare riguardo l'incendio.

Marcello sarà risentito con Adelaide

Le commesse del Paradiso apprenderanno da Gemma che quest'ultima sta per convolare a nozze con Roberto.

Clara sarà stufa di far finta che il suo pretendente sia Francesco, nel frattempo Marcello sfogherà la tensione in Caffetteria dopo aver scoperto che Adelaide gli ha mentito.

Vittorio, invece, proporrà a Maria di prendere il posto di Flora come stilista dell'atelier, mentre Tancredi ringrazierà Marco per non aver detto nulla sull'incendio ma il legale sarà comunque preoccupato della riapertura dell'indagine in merito.

Roberto, poco dopo, noterà che il legame tra Marco e Gemma sembra non essersi interrotto.

Vittorio sarà chiamato a incontrare Matilde per scopi professionali, mentre Tancredi cercherà di dissuadere Matilde dal rilasciare una testimonianza sull'incendio in fabbrica.

Umberto partirà per trovare Adelaide senza dirlo a Flora

Irene, pur di non conoscere la famiglia Perico, si inventerà una scusa con Alfredo, lasciando uno strascico d'amarezza nell'aiuto magazziniere.

Marco continuerà a trattare Gemma come una semplice amica, mentre Ludovica cercherà di rasserenare Marcello.

Maria, in merito alla proposta di diventare stilista, chiederà aiuto anche a Matilde, mentre quest'ultima sarà spinta da Conti a indagare sull'incendio.

Il giornalista dirà all'ex fidanzata che non prenderà parte alle sue nozze, nel frattempo Adelaide telefonerà a Marcello e Umberto scoprirà i movimenti della contessa.

Vito, successivamente, vorrebbe proporre a Maria di andare assieme in Australia.

Elvira chiederà a Salvo di aiutarla con l'esame di guida finale, ma un imprevisto stravolgerà la situazione.

Marco, scoperta la gravidanza di Gemma, penserà che la ragazza sia incinta di Landi, mentre Tancredi esorterà Vittorio a non aizzare la voglia di indagare di Frigerio.

Matilde e Tancredi vivranno un barlume d'armonia quando al cospetto dell'avvocato giungerà la notizia che potrà operarsi alla gamba.

Umberto, senza dire nulla a Flora, mediterà di partire per mettersi sulle tracce della cognata.

Gemma ribadirà a Marco che il bimbo che porta in grembo non è il suo, nel frattempo Maria dirà a Lamantia di aver deciso di accettare la proposta di Vittorio di diventare la nuova stilista del Paradiso.

Alfredo, appresa le menzogne di Irene, compirà un'inattesa scelta. Matilde, infine, chiederà l'aiuto di Conti per indagare sull'incendio.