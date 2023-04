Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Tancredi Di Sant'Erasmo ha un malore e, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, pare non darsi pace in merito all'incendio avvenuto nella fabbrica della famiglia Frigerio. Sensi di colpa che per una persona con così pochi scrupoli sembrano nascondere un nefasto segreto difficile da metabolizzare. Anche agli occhi di Marco (Moisè Curia), il fratello potrebbe celare un mistero legato alle grandi fiamme, quindi si mette in contatto col maggiordomo della villa in cui vivevano entrambi e tale persona conferma i sospetti del giornalista: Tancredi ha appiccato l'incendio nella fabbrica della famiglia Frigerio.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Marco potrebbe raccontare l'amara scoperta a Matilde (Chiara Baschetti), con quest'ultima che deciderebbe di denunciare il coniuge per incendio doloso.

Marco minaccerà Tancredi di rivelare a Matilde che è l'artefice dell'incendio

Gli spoiler della soap opera targata Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi da lunedì 10 a venerdì 14 aprile, anticipano che Tancredi, dopo aver accusato diversi malesseri, perderà conoscenza e Marco lo condurrà in clinica.

In ospedale il legale piemontese sembrerà nutrire degli strani sensi di colpa legati all'incendio della fabbrica della famiglia di Matilde, atteggiamenti ambigui che spingeranno il giornalista a indagare più a fondo.

Il giovane Di Sant'Erasmo, a seguito di una chiamata a un suo vecchio maggiordomo, scoprirà che il consanguineo è il fautore delle grandi fiamme in questione, quindi minaccerà lo stesso di rivelare tutto a Matilde. Tancredi, però, parrà avere un asso nella manica per evitare che il fratello spifferi tutti a Frigerio.

Matilde potrebbe denunciare il marito con l'accusa di incendio doloso

Le vessazioni reiterate di Tancredi nei riguardi di Marco hanno sovente condizionato la vita dell'ex fidanzato di Stefania Colombo (Grace Ambrose), ma in questa specifica occasione il giornalista potrebbe preferire rendere edotta Matilde di cosa è capace il marito a prescindere dalle conseguenze.

Anche perché se Marco rivelasse a Frigerio che Tancredi ha incendiato la fabbrica della sua famiglia, mettendo anche a rischio la vista della stessa Matilde, quest'ultima difficilmente ci passerebbe sopra.

Qualora Matilde dovesse apprendere la verità in merito al giovane Di Sant'Erasmo potrebbe denunciare il coniuge con l'accusa di incendio doloso.