Qual è il segreto custodito da Adelaide e cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7? Cresce sempre più l'attesa dei fan per le puntate conclusive di questa fortunata stagione della soap opera del primo pomeriggio che tutti i giorni continua ad appassionare quasi due milioni di fedelissimi.

E, al centro delle trame di queste nuove puntate, ci saranno le sorti legate alle vicende della contessa: dopo aver fatto perdere le sue tracce, si potrebbe scoprire che tale mistero potrebbe essere legato a suo marito Achille Ravasi che potrebbe essere vivo.

Marcello smaschera la contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 trasmesse su Rai 1, sono state caratterizzate dalla partenza improvvisa della contessa.

La donna, dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, si è messa in viaggio da sola svelando a Marcello che avrebbe raggiunto una sua amica a Lione, per starle accanto in un momento delicato della sua vita.

Alla fine, però, Marcello scoprirà che questa non è la verità: la sua amata lo ha ingannato e "tradito", dato che non ha mai messo piede da questa amica a Lione, così come gli aveva fatto credere.

Da qui inizia il giallo legato alle sorti della contessa Adelaide, che ben presto porterà anche Umberto a scendere in campo.

Umberto indaga sul giallo della contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Il commendatore, nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, deciderà di mettersi sulle tracce della contessa, per scoprire cosa sta succedendo.

Un segreto che terrà banco fino alle ultime puntate di questa settima stagione di grande successo e che, proprio sul finale, potrebbe portare alla luce una clamorosa verità.

Non si esclude, infatti, che il segreto della contessa possa avere a che fare con la sua precedente relazione: quella con il ricco Achille Ravasi, con il quale convolò a nozze.

Adelaide potrebbe scoprire che suo marito Achille è vivo nel finale de Il Paradiso delle signore 7

Di Achille si persero le tracce dopo la partenza per il viaggio di nozze con Adelaide e, al rientro in Italia, la contessa svelò che l'uomo era morto.

Eppure, gli spettatori non hanno mai assistito al funerale di Achille, motivo per il quale non si esclude che in questo gran finale de Il Paradiso delle signore 7, Adelaide possa aver ricevuto qualche comunicazione proprio da suo marito.

Il sospetto, quindi, è che Achille non sia morto per davvero bensì abbia inscenato la sua dipartita e adesso potrebbe essere ritornato nella vita della contessa per chiedere il "conto finale".

A rendere plausibile questa ipotesi è stato anche Roberto Farnesi che, sui social, ha svelato che nel corso dell'ottava stagione potrebbe esserci il ritorno di qualche personaggio.