Continuano ad andare in onda gli appuntamenti pomeridiani su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. Le vicende dei protagonisti si fanno sempre più complesse. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 aprile, svelano che Matilde sarà intenta a scoprire tutta la verità riguardo all'incendio avvenuto in fabbrica anni addietro. Il caso infatti, verrà riaperto e Frigerio sembrerà essere ossessionata dalla vicenda, scatenando la preoccupazione del marito Tancredi. Proprio per quest'ultimo arriverà una bella notizia: potrà operarsi alla gamba.

Trame Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 aprile: Gemma e Roberto possono annunciare il loro matrimonio

Finalmente, gli inviti per le nozze di Gemma e Roberto saranno pronti. I due potranno annunciare ufficialmente le loro nozze. Intanto, la giovane Zanatta continuerà ad essere molto vicina a Marco e Landi non potrà fare altro che notarlo. Il fratello di Tancredi però, sembrerà vedere Gemma solo come un'amica e allo stesso tempo avrà tutte le intenzioni di dimenticare una volta per tutte Stefania. Di Sant'Erasmo scoprirà ben presto che la figlia di Veronica è in dolce attesa. In un primo momento, il cognato di Matilde penserà che il figlio sia di Landi. In seguito però, Marco inizierà ad avere dei sospetti e vorrà approfondire la questione con Gemma.

Quest'ultima negherà che il figlio che porta in grembo sia di Marco.

Alfredo sarà felice all'idea che Irene conosca la sua famiglia. La giovane però, inventerà una scusa per non presentarsi, lasciando nello sconforto Perico. Alfredo scoprirà le bugie di Irene Cipriani e prenderà una decisione totalmente inaspettata.

Umberto si mette sulle tracce di Adelaide

Marcello si sentirà deluso dalla Contessa per tutte le bugie che quest'ultima ha raccontato. La scomparsa di Adelaide metterà sull'attenti anche Umberto, che inizierà a mettersi sulle sue tracce e deciderà di partire per scoprire la verità. La decisione del Commendatore non farà per nulla felice Flora.

Lamantia arriverà alla conclusione di voler partire per l'Australia, dove ha sede la sua azienda. Il contabile vorrebbe trasferirsi insieme alla sua bella Maria. Quest'ultima invece, riceverà una proposta allettante da parte del direttore del Paradiso. Conti vorrebbe che Maria ricoprisse il ruolo da stilista che, fino a poco tempo fa, era appartenuto a Flora. Puglisi chiederà l'aiuto di Matilde. Vito deciderà finalmente di parlare alla fidanzata della sua idea di lasciare Milano insieme a lei e partire alla volta dell'Australia. Mentre si accingerà a farlo però, Maria rivelerà di aver ricevuto l'incarico da stilista al Paradiso.