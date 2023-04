Le puntate di Terra Amara che andranno in onda nei prossimi mesi su Canale 5 metteranno in luce tutta la malvagità di Behice che sarà pronta a tutto pur di non far finire il matrimonio della nipote. L'interesse della perfida 'zia', infatti, sarà quello di non perdere la condizione economicamente agiata che ha raggiunto abitando nella casa dei due coniugi.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, a seguito di una confidenza di Mujgan, che asserirà che la morte di Zuleyha per lei rappresenterebbe la fine dei suoi problemi coniugali, Behice penserà bene di approfittare di un ricovero di Altun per eliminarla.

Zuleyha ricoverata

Zuleyha avrà un malore mentre sarà in carcere. Altun dopo aver ingerito una pietanza preparata da una compagna di cella comincerà a vomitare tanto che per lei si renderà necessario un ricovero in ospedale. Affidata alle cure di Sabahattin, alla donna verranno diagnosticati tutti i sintomi di un avvelenamento. Complici le dicerie messe in giro da Hatip, il cui intento sarà sempre quello di denigrare la famiglia Yaman, gli inquirenti convocheranno Demir ritenendolo responsabile del problema di salute della moglie.

Demir si dichiarerà estraneo ai fatti, tant'è che il malessere che sopraggiungerà anche nelle altre detenute: emergerà quindi che la causa dell'avvelenamento è stata una pentola di rame.

Il ricovero di Zuleyha però farà insorgere dei brutti pensieri in Mujgan, la quale vedrà Yilmaz vicino al letto della sua rivale e proverà nuovamente gelosia. Così, la dottoressa presa dallo sconforto, si confiderà con Behice, affermando di aver desiderato la morte di Zuleyha e anche l'arresto di Demir. Secondo lei, solo in questo modo Yilmaz potrebbe dedicarsi esclusivamente a lei e al figlio.

Il piano di Behice

Tali confidenze scateneranno l'istinto omicida di Behice la quale penserà bene di 'aiutare' la nipote uccidendo Zuleyha. Dopo aver allontanato le guardie incaricate di piantonare la stanza di Altun, causando un boato nei corridoi dell'ospedale, Behice si travestirà da infermiera e con una siringa piena di veleno entrerà nella stanza di Zuleyha.

Quest'ultima però si sveglierà appena in tempo, impedendo alla donna di portare a termine l'avvelenamento.

Zuleyha racconterà a tutti dell'accaduto ma nessuno le crederà, infatti i medici penseranno che si sia trattato di un incubo legato agli antidolorifici che le sono stati somministrati, tanto più che le guardie - per non perdere il lavoro - affermeranno che non si sono mai allontanate dalla porta della camera. Zuleyha però sarà certa che si sia trattato di un fatto realmente accaduto e quindi dirà tuto anche a Julice: occorrerà però capire se la Pubblico Ministero le crederà o meno.