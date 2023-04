Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste dal 17 al 21 aprile 2023 in prima visione su Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco, il quale scoprirà finalmente la verità sulla gravidanza di Gemma poiché fino a questo momento la venere non gli aveva ancora svelato nulla.

Spazio anche a Matilde, la quale deciderà di andare fino in fondo per cercare di arrivare alla verità sull'incendio al mobilificio.

Marco scopre la gravidanza di Gemma: anticipazioni Il Paradiso 17-21 aprile

Le anticipazioni dal 17 al 21 aprile de Il Paradiso delle signore evidenziano che Marco rifiuterà l'invito di Gemma per le nozze.

Il giornalista metterà subito in chiaro che non parteciperà al matrimonio della sua ex fidanzata con Roberto Landi perché non se la sente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché, nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, Marco scoprirà anche la verità sulla gravidanza di Gemma. Infatti verrà a sapere che la sua ex è in dolce attesa e, a questo punto, deciderà di chiederle informazioni per sapere come stanno le cose.

Gemma bugiarda con Marco: anticipazioni Il Paradiso al 21 aprile 2023

La reazione di Gemma sarà inaspettata: le anticipazioni della soap opera pomeridiana riportano che la venere continuerà a dire bugie, lasciando credere a Marco che il bambino sia frutto del suo amore con Roberto Landi.

Una menzogna clamorosa perché la venere non ha mai avuto rapporti intimi con Roberto e il loro matrimonio è solo una copertura. La verità prima o poi verrà a galla? I fan sperano di sì.

Inoltre, gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7 dal 17 al 21 aprile 2023 sottolineano che Matilde deciderà di indagare e di andare fino in fondo per cercare di arrivare alla verità sull'incendio al mobilificio.

Matilde indaga, Vito spiazza Maria: anticipazioni Il Paradiso al 21 aprile 2023

Matilde potrà contare sul sostegno di Vittorio, il quale si schiererà al suo fianco e cercherà di darle tutto il supporto necessario per riuscire a far emergere la verità.

Occhi puntati anche su Vito: il ragazzo intende affrontare al più presto il discorso dell'Australia con Maria perché vuole proporle di partire con lui e quindi di lasciare Milano per iniziare un nuovo percorso di vita assieme.

Tuttavia, proprio in quel momento, la venere riceverà una nuova allettante proposta di lavoro da parte di Vittorio che le offrirà l'incarico di nuova stilista ufficiale del negozio.

Quale sarà la decisione finale della giovane Maria? Accetterà la proposta di Vittorio oppure quella di Vito? Lo scopriremo nel corso del finale di questa settima stagione.