Il verdetto di Amici di sabato 15 aprile ha condannato all'eliminazione Federica Andreani: la cantante ha perso lo spareggio contro Ramon Agnelli e ha dovuto abbandonare la scuola.

Sui social network in queste ore è montata una protesta per le decisioni che la giuria sta prendendo da qualche settimana a questa parte.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

La disperazione di Cricca nel quinto serale di Amici, non ha commosso i suoi "detrattori": se Maria De Filippi e i giudici si sono dimostrati empatici con l'allievo che rischiava l'eliminazione, tanti fan hanno criticato sia lui che chi ha scelto di salvarlo a discapito di Federica.

Quando la conduttrice ha ufficializzato l'addio al programma della giovane Andreani, sui social network è scoppiata una vera e propria protesta per l'ennesimo ballottaggio con finale "choc" di questa edizione.

Da un paio di settimane a questa parte, infatti, il pubblico a casa si sta esponendo per contestare le decisioni della commissione esterna, soprattutto quelle sui ragazzi che devono lasciare la scuola definitivamente.

Le esclusioni di Samu e Alessio non sono andate giù a molti, ma anche quella di Federica ha fatto storcere il naso a chi è convinto che prima di lei sarebbe dovuto uscire Cricca.

I commenti di chi guarda Amici

Sotto al video col quale gli addetti ai lavori hanno salutato Federica sia su Instagram che su Twitter, è possibile leggere i commenti di chi non approva quest'eliminazione e se la prende sia con il programma che con chi l'ha decisa.

"Voi non ve la meritate", "Questo è un circo scandaloso", "Per me era da finale", "E poi c'è chi è ancora lì", "Lei è fuori e Cricca è dentro, assurdo", "Siete ridicoli, date spazio a talenti arroganti", "Senza parole", "Vergognatevi", "Lì ci sono persone che sono un insulto per la musica", questi sono solo alcuni dei pareri che gli spettatori di Amici hanno espresso dopo aver saputo chi ha abbandonato la gara al termine della quinta puntata.

Tra i fan del talent-show, dunque, c'è chi non concepisce l'idea che in gioco ci siano ancora allievi poco incisivi sul palco come Cricca o altri un po' sopra le righe come Wax, entrambi salvati dalla commissione interna sabato 15 aprile.

Attesa per i nuovi verdetti di Amici

I fan purtroppo non possono nulla contro il meccanismo del serale di Amici: fino all'ultima puntata (prevista per domenica 14 maggio), a decidere chi rimane e chi va via sono soltanto i tre giudici del cast.

Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio sembrano apprezzare Cricca molto più di tanti spettatori, tant'è che continuano a salvarlo e a preferirlo ad altri allievi della sua stessa categoria.

Con l'eliminazione di Federica, la squadra Arisa-Todaro diventa quella meno numerosa della gara: nel sesto appuntamento, infatti, i due professori potranno contare esclusivamente su Mattia e Wax per cercare di battere gli avversari.

Tre talenti ciascuno, invece, per le altre coppie di docenti: Cuccarini-Emanuel Lo hanno a disposizione Angelina, Maddalena e Cricca, mentre Zerbi-Celentano possono schierare Isobel, Ramon e Aaron.

Giovedì prossimo ci sarà un'altra registrazione e i giurati saranno chiamati ad emettere un nuovo decisivo verdetto: da otto, dunque, i ragazzi stanno per scendere a sette e i fan non sanno proprio a chi toccherà lasciare la scuola tra qualche giorno.

Il serale di Amici, intanto, continua a confermarsi leader del sabato sera: il 15 aprile sono stati 4,3 i milioni di spettatori davanti alla tv, per uno share del 28%,