Terra Amara prosegue con nuove ed emozionanti puntate su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 19 aprile vedranno Gulten protagonista. La ragazza, pur amando Cetin, prenderà una decisione inaspettata, accettando di sposare Rustem, un uomo piuttosto maturo.

Quando Cetin lo saprà, penserà subito di fare qualcosa per impedire il fidanzamento e correrà da lei. Nel frattempo, a casa Yaman e a casa Akkaya la tensione sarà alta: Demir e sua madre avranno un altro scontro, mentre Mujgan non riuscirà a guardare Yilmaz con Adnan dopo aver saputo che è suo figlio.

Gulten pronta a sposare Rustem

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 19 aprile riportano che, dopo essersi aperta con Cetin, Gulten continuerà a respingere il suo corteggiamento. Nonostante abbia lasciato intendere di amare il braccio destro di Yilmaz, Gulten preferirà accettare la proposta di matrimonio arrivata da Rustem. Si tratta di un uomo avanti con gli anni e con già tre figli che probabilmente da lei non pretenderebbe altro che tenere la casa in ordine.

Saniye, Hunkar e Zuleyha proveranno a far ragionare Gulten e a farle cambiare idea, ma la ragazza non vorrà saperne e proseguirà per la sua strada.

Nel frattempo, Fadik incontrerà Cetin al supermercato e gli rivelerà che Gulten sta per fidanzarsi con Rustem: il ragazzo non esiterà a correre dalla sua amata per impedire il fidanzamento in qualunque modo.

Anticipazioni puntata di mercoledì 19 aprile: Mujgan in pena vedendo Yilmaz con Adnan

La puntata di Terra amara che andrà in onda mercoledì 19 aprile vedrà al centro dei riflettori le tensioni nelle famiglie più importanti di Cukurova.

Hunkar cercherà ancora una volta un confronto con Demir, mentre quest'ultimo avvertirà Zuleyha di non sfidarlo.

Le cose non andranno meglio a casa di Yilmaz. Dopo aver saputo che Adnan è figlio di suo marito, Mujgan soffrirà molto e per lei sarà insopportabile guardare il bambino tra le braccia di Yilmaz.

Fekeli soffrirà alla vista di Hunkar, Behice tenterà di sedurlo

Le cose non andranno meglio per Fekeli che, durante la grigliata a casa del suo figlioccio, noterà la presenza di Hunkar e non potrà fare a meno di stare male per le nozze saltate.

Ali Rahmet sarà così preso dai suoi pensieri che non si accorgerà nemmeno di Behice e dei suoi tentativi di sedurlo.

Nel frattempo, la zia di Mujgan e Sermin inizieranno a legare, e tra le due donne nascerà un'amicizia. La loro conversazione sarà interrotta dall'arrivo di Hatip che non perderà occasione per condividere con Sermin e Behice il suo disprezzo nei confronti della famiglia Yaman.