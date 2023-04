Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste nel corso della settimana che va dal 17 al 21 aprile 2023 si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione potrebbero esserci le vicende di Gemma, la quale dopo aver mentito a lungo sulla sua gravidanza, potrebbe cogliere la palla al balzo per svelare tutta la verità sul padre del bambino che porta in grembo.

Gemma e Marco di nuovo vicini nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste fino al 21 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, che si ritroverà a riavvicinarsi al suo ex Marco.

Il giornalista indagherà sul conto del fratello Tancredi per scoprire la verità sul suo coinvolgimento nel caso dell'incendio al mobilificio di Matilde e potrà contare sul sostegno di Gemma.

E, proprio questo avvicinamento sospetto tra i due, potrebbe portare la venere a svuotare il sacco sul nome del vero padre di suo figlio.

Gemma potrebbe svelare la verità sul padre del figlio nelle nuove puntate de Il Paradiso al 21 aprile

Sì, perché dopo il suo ritorno inaspettato in città, Marco ha scoperto che Gemma aveva intrapreso una relazione con Roberto Landi e che i due sono in procinto di sposarsi, dato l'imminente arrivo del bebè.

Tuttavia, il giovane Sant'Erasmo non sa che si tratta solo di una copertura messa in atto da Gemma: sì, perché quel bambino non è stato concepito con Roberto e i due si sono messi d'accordo per cercare di salvare la propria immagine agli occhi dell'opinione pubblica.

Roberto, infatti, attraverso le nozze con Gemma non avrebbe dato troppo nell'occhio per la sua relazione clandestina con Mario, che continua ad andare avanti seppur in gran segreto.

Gemma potrebbe confessare la verità a Marco nelle nuove puntate de Il Paradiso dal 17 al 21 aprile

Di conseguenza, il colpo di scena finale potrebbe esserci nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste nel corso della settimana 17-21 aprile 2023.

Non si esclude, infatti, che Gemma possa deciderà di uscire finalmente allo scoperto e svelare per la prima volta il nome del vero padre di suo figlio.

Sì, perché il sospetto maggiore è che quel bambino che sta portando in grembo, possa essere proprio figlio del suo ex Marco, dopo la notte di passione che hanno vissuto insieme pochi mesi fa.

A quel punto, complice la ritrovata serenità con Marco, ecco che Gemma potrebbe decidere di uscire allo scoperto e svelare tutta la verità al suo ex fidanzato, informandolo sulla gravidanza.